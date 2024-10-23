Це не вклинення у Часів Яр, – Світан пояснив, де росіяни тиснуть біля міста

В Часовому Ярі ситуація контрольована, оборона міцна і місту поки що нічого не загрожує. Однак росіяни зараз намагаються протиснути оборону південніше, їм вже вдалось зайти у мікрорайон Канал.

Окупанти хочуть просунутись в напрямку Костянтинівки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що ворог вже перекинув туди свої резерви.

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Де росіяни тиснуть біля Часового Яру

Військовий експерт пояснив, що мікрорайон Канал біля Часового Яру був рубежем оборони. Російським військам вдалось його перейти південніше від міста.

Це не вклинення у Часів Яр безпосередньо в оборону. Це південніше, в сторону Костянтинівки, вздовж траси туди від Бахмута,

– зазначив Світан.

Військовий експерт наголосив, що місту поки що нічого не загрожує. Натомість південніше від Часового Яру росіяни, перекинувши резерви, можуть активізуватись.

Ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

До слова, речник 24 ОМБр Андрій Полухін розповів, що окупанти використали зміну погоди на свою користь, щоб перейти Канал. Зараз він заблокований, триває робота з локалізації. Усі сили бригади налаштовані на те, щоб знищувати росіян в тому квадраті, де він зараз заблокований.

Водночас Аналітик видання Юліан Рьопке написав про активні намагання ворога захопити Часів Яр і про те, що їм вже вдалося прорвати оборону. Цей факт речниця ОТУ "Луганськ" майор Анастасія Бобовнікова не підтвердила. За її словами, противник використовує тактику малих штурмових груп, які заходять за канал. Українські сили швидко відбивають такі атаки, відкидаючи російські підрозділи назад.