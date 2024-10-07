Там стоять сильні воїни, – в ОТУ "Луганськ" розповіли про ситуацію біля Часового Яру

Ситуація біля Часового Яру у Донецькій області лишається складною. Проте наші захисники повністю тримають цю ділянку фронту під своїм контролем.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ", майор Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

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Що зараз відбувається біля Часового Яру

Речниця ОТУ "Луганськ" підкреслила, що у напрямку Часового Яру у Донецькій області стоять сильні підрозділи, які не дають ворогу просуватися.

Попри те, що противник має багато різних бажань захопити Часів Яр і захопити всю Україну врешті-решт, але на цей момент ні оточити Часів Яр, ні захопити всю Україну вони можливості не мають,

– зауважила Анастасія Бобовнікова.

Вона наголосила, що наші військові борються й успішно стримують ворога на всіх напрямках.

Яка ситуація біля Нью-Йорка

Майор також зазначила, що на північний захід від Нью-Йорка є селище Неліпівка. Зараз бої йдуть саме за це селище.

"Ворог застосовує артилерію. Вони рівняють місто з артилерії, а потім постійно штурмують малими групами по 3 – 5 осіб. І постійно ці штурми ідуть протягом доби", – розповіла речниця.

До слова, у Генштабі ЗСУ 7 жовтня розповідали, що на Краматорському напрямку у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора за добу точилося 9 боїв. Водночас на Торецькому напрямку за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації російські вояки атакували 17 разів неподалік Торецька та Щербинівки.