До ворога приблизно 100 метрів, – офіцер Нацгвардії розповів про методи росіян біля Кремінної

У Серебрянському лісництві біля Кремінної російські окупанти застосовують артилерію, міномети, танки та іноді авіацію: літаки, рідше – гелікоптери. Також ворог використав баражуючі боєприпаси "Ланцет".

Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. Він зазначив, що позиції їхнього підрозділу розташовані за 100 метрів від росіян, на відстані стрілкового бою.

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"Сьогодні вони застосували баражуючі снаряди "Ланцет". Коли вони приземлилися на наші позиції, хлопці підійшли до них, то вони здетонували. Починають застосовувати такі види озброєння", – сказав він.

Офіцер Нацгвардії підкреслив, що кілька днів тому поблизу села Діброва у загарбників щось палало. Він припустив, що українська артилерія влучила у склад та штаб ворога.

Росіяни випалювали ліс

Олександр Дорошенко зауважив, що останні два місяці служить у підрозділі аеророзвідки. За його словами, у лісі є своя специфіка.

Окупанти декілька тижнів тому випалювали лісові квартали. Вони 6 днів поспіль кидали касетні снаряди, які підпалювали ліс, він вигорав. Хоч і хвойний ліс, але все одно коли він вигоряє, у ворога є змога побачити, де наші позиції,

– пояснив військовий.

Він розповів, що ліс від півдня Кремінної замінований, там є сотні мін з боку окупантів та 4 ешелонованих ліній оборони. Також цей бік прикритий танками.

Дорошенко про ситуацію біля Кремінної: дивіться відео

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