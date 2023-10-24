Стратегічна залізнична розв'язка: росіяни намагаються захопити Куп'янськ-Вузловий

Російські війська намагаються захопити стратегічно важливу залізничну розв'язку на Куп'янському напрямку – Куп'янськ-Вузловий. Для цього вони постійно поповнюють сили.

Про це заявив командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, ворог намагається штурмувати українські позиції цілодобово.

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Окупанти штурмують ЗСУ на Куп'янському напрямку

Ярославський зазначив, що спроби ворожих штурмів не зупиняються.

Він намагається відбити Куп'янськ-Вузловий. Це дійсно стратегічна залізнична розв'язка, за яку він намагається вхопитися і наносить ураження по переправах, по всіх об'єктах, що можуть нас відрізати від Куп'янська-Вузлового,

– додав військовий.

За його словами, дійсно, окупанти намагаються взяти в оточення Куп'янськ, адже це їхня мета.

"Ми цю мету розуміємо. Ворог зазнає втрат, але переміщенням додаткових сил їх швидко відновлює. Ми не відчуваємо, що ворога стає менше. Знаємо, що він намагається найближчим часом спробувати повторні штурмові дії. Ситуація дуже важка", – підсумував Ярославський.

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Ворог намагається наступати на Куп'янськ