Відправляють до міста штурмові групи: окупанти намагаються зайти в Куп'янськ

Росіяни здійснюють спроби прорватися в Куп'янськ із північного заходу. Ворог хоче змінити лінію фронту й заблокувати місто.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація спостерігається на фронті біля Куп'янська?

Російські штурмові групи розвивають наступ на Харківщині. Українські військові, які тримають оборону на Куп'янському напрямку повідомляють, що російський противник рухається до самого міста. Сили оборони фіксують активні дії окупантів на дорозі з Радьківки та з Голубівки в бік приватного сектору. Росіяни намагаються закріпитися на зайнятих позиціях.

Військові щосили вибивають ворогів з території Харківської області. Однак аналітики зазначили, що ситуація з обороною там ускладнюється тим, що російська армія має великий район проникнення – аж до Соболівки.

Мета ворога очевидна – розтягнути бойові порядки Сил оборони України, здійснити вклинення та подальше блокування міста із західного боку,

– написали в DeepState.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку сьогодні: показуємо на карті

Нагадаємо, українські воїни 16 вересня 2022 року повністю звільнили Куп'янськ від окупантів. Того ж дня в місті вже майорів прапор України. ЗСУ провели форсування річки Оскіл і таким чином змогли вибити ворога з лівобережної частини Куп'янська.

Пізніше в окупантів з'явився намір знову захопити місто. Вже котрий місяць росіяни перебувають біля Куп'янська, захопивши Радьківку та Голубівку неподалік, а села Кіндрашівка та Мирне нині є "сірою зоною". Від цього села до Куп'янська залишається 3,8 кілометра. Від найближчого окупованого населеного пункту – 4,27 кілометра.