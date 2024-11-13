Чому потрібно утримати Курахове: Світан розібрав наслідки втрати міста

З'являються повідомлення про загрозу оперативного оточення Збройних Сил України в селах на півдні від Курахового. Втім, це не повне оточення, з якого не можна вийти, чи утримувати.

У розмові з 24 Каналом військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив ситуації на Курахівському напрямку. Він сказав, які наслідки для Сил оборони матиме втрата міста.

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Яка загроза з'являється у разі втрати Курахового

Вздовж усієї лінії фронту багато випадків оперативного оточення. Іноді таке оточення призводить до серйозних наслідків для противника. Насамперед він може потрапити в повне оточення. Тому зараз Україні усіма силами треба утримати Курахівський напрямок.

Якщо ми залишимося в Кураховому, то у росіян будуть серйозні проблеми. Але якщо цього не станеться, нас витіснять з Курахового, то окупанти вирівняють фронт по лінії Покровськ – Константинополь. Південніше від Покровська ворог дотисне нас до третьої лінії оборони,

– зазначив Світан.

Зараз Курахове – оборонний камінь оборони Покровська. Ба більше, Дніпропетровський та Запорізький напрямок зі Сходу зараз утримується у Кураховому.

Зверніть увагу! Аналітики DeepState повідомили, що впродовж доби 12 листопада росіяни змогли просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.

ЗСУ в селах на півдні від Курахового під загрозою оточення: дивіться на карті

Курахівська кишеня опинилася в оперативному оточенні

Втрата Вугледару, який був замковим каменем, негативно вплинула на обороноздатність України. Тепер треба вибудовувати нову лінію оборону. Зараз замковий камінь південної частини Східного фронту – Курахове.

Так звана Курахівська кишеня опинилася в оперативному оточенні. З півночі з боку Селидового та з півдня з боку Вугледару росіяни можуть діставати артилерією до дороги на Курахове,

– мовив військовий експерт.

Однак будь-яке вклинення ворога це фактично теж оперативне оточення. Наприклад, вклинення росіян у бік Покровська з погляду військової науки це теж оперативне оточення.

За словами Світана, якщо з півдня Курахового підвести артилерію, то ЗСУ зможуть діставати до дороги на Піски за Карлівку. Також до дороги Дніпро – Донецьк Сили оборони можуть діставати північніше від Очеретяного.

До слова, протягом минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак.