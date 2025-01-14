На південь від Покровська тривають постійні битви, росіяни хочуть перерізати траси, – "Хортиця"

Росіяни намагаються оточити Покровськ і вийти на місто із заходу. Нині бої тривають на південь від міста.

Росіяни помітно активніше тиснуть саме на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація біля Покровська

На південь від Покровська відбуваються постійні битви у малих населених пунктах. Там ситуація нестабільна, визнають у ОСУВ "Хортиця".

Росіяни прагнуть перерізати трасу від Покровська до Дніпра та почати оточення міста із Заходу.

Логістичне сполучення з Покровськом зберігається. До міста ведуть три шляхи і жоден не контролюють росіяни.

Лінія фронту у зоні відповідальності угрупування військ "Хортиця" нестабільна. Росіяни хоч і намагаються тиснути по якомога більшій площі, але їх особлива концентрація зусиль спостерігається саме біля Покровська.

Нагадаємо, ЗМІ поширили інформацію про майже повне захоплення Торецька росіянами, але в ЗСУ спростували ці дані. У Торецьку залишаються українські війська, які активно чинять опір ворожій армії.