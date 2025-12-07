Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, окупанти не мають безпечного коридору, щоб зайти у Покровськ чи Мирноград. Прорив у місто – серйозна операція.
Яка небезпека на Покровському напрямку?
Засилля дронів у повітрі є з обох боків, тому це ускладнює ситуацію і для України, і для Росії. У міських забудовах відбуваються битви, також тривають зіткнення у повітрі.
Україна порушує логістику ворога, створює кіл зону у тилу росіян, які все-таки прорвались. Але тепер їх потрібно чимось забезпечувати, вони так само як і наші бійці перебувають під постійним вогнем.
"Росіяни тиснуть з півдня, також намагаються наступати з півночі, але там у них не все добре. Їм важко просуватися з двох напрямків. Українці також просуваються, зменшують Добропільський виступ", – додав Павло Лакійчук.
Ситуація біля Покровська: дивіться на карті
Ворог залучає оперативні резерви, тому сьогоднішній тиск є одним з найбільших. Якщо ми його витримаємо, то далі противник втратить ресурси й не зможе наступати. Нам потрібно вистояти, але це справді дуже складно.
Що відбувається у Покровську?
Військові розповідають, що ворог зараз контролює південну частину міста та пробує закріпитися у центрі. Українські сили стоять на півночі. Ситуація справді є надважкою, зокрема через проблеми з логістикою.
Попри заяви пропагандистів, росіяни не змогли закріпитися. Вони забігали невеликими групами, підіймали прапор, але їх одразу знищували. Ситуація динамічно змінюється.
Сили оборони ліквідовують росіян у міській забудові. Для того, щоб налагодити безперебійну логістику організовують додаткові логістичні шляхи. Покровський напрямок є одним з найстрашніших для ворога, бо там він зазнає великих втрат.