Як розповів в ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук, окупанти не мають безпечного коридору, щоб зайти у Покровськ чи Мирноград. Прорив у місто – серйозна операція.

Читайте також Не лише Покровськ: полковник запасу назвав населений пункт, якому найбільше загрожують росіяни

Яка небезпека на Покровському напрямку?

Засилля дронів у повітрі є з обох боків, тому це ускладнює ситуацію і для України, і для Росії. У міських забудовах відбуваються битви, також тривають зіткнення у повітрі.

Україна порушує логістику ворога, створює кіл зону у тилу росіян, які все-таки прорвались. Але тепер їх потрібно чимось забезпечувати, вони так само як і наші бійці перебувають під постійним вогнем.

"Росіяни тиснуть з півдня, також намагаються наступати з півночі, але там у них не все добре. Їм важко просуватися з двох напрямків. Українці також просуваються, зменшують Добропільський виступ", – додав Павло Лакійчук.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Ворог залучає оперативні резерви, тому сьогоднішній тиск є одним з найбільших. Якщо ми його витримаємо, то далі противник втратить ресурси й не зможе наступати. Нам потрібно вистояти, але це справді дуже складно.

Що відбувається у Покровську?