Зірвано всі плани Путіна, – експерт розкрив, як ЗСУ вибивають ворога на Покровському напрямку
- ЗСУ зупинили російських окупантів на півночі Покровська завдяки правильній оборонній смузі вздовж залізниці.
- Кремлівський диктатор Володимир Путін поширює неправдиву інформацію про "захоплення Покровська" для дезінформації та психологічного тиску.
Українські захисники зайняли правильну смугу оборони вздовж залізниці на півночі Покровська. Там вдалося зупинити російських окупантів.
Наші Сили оборони постійно здійснюють рейдові операції. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що у Покровську відбуваються зачистки від малих груп ворога.
"Противник у рази кількісно переважає наші сили. Він кидає нові сили. Частина – знищується, частина – закріплюється. Тобто це процес. Але найголовніше те, що на Покровському напрямку завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано усі плани Путіна", – підкреслив він.
Як Путін бреше про ситуацію у Покровську?
Сергій Кузан зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін постійно розповідає про нібито "захоплення Покровська", "оточення ЗСУ" і так далі. Проте це зовсім не так.
Говорити про це не доводиться. Або його свідомо дезінформують, або Путін проводить таку інформаційну операцію, психологічний тиск, зокрема, на американську сторону, вводячи їх в оману,
– припустив він.
Складніша ситуація у районі Мирнограда. Там росіяни намагаються перерізати українську логістику. Продовжуються активні запеклі бойові дії та заходи зі стабілізації ситуації.
Яка ситуація на Покровському напрямку?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за тиждень українські військові зачистили понад 10 кілометрів квадратних у Покровську. Зараз Сили оборони блокують спроби російських загарбників здійснювати штурми малими піхотними групами.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук підкреслив, що ситуацію біля Покровська вдалося дещо вирівняти. Це найгарячіший напрямок, однак після спецоперацій, які провела Україна, фронт вдалось дещо стабілізувати.
У Нацгвардії розповіли, що окупанти змінили тактику штурмів на Покровському напрямку. Росіяни більше не вдаються до масованих штурмів із залученням бронетехніки. Зараз загарбники активно застосовують авіацію і артилерію для ослаблення української оборони.