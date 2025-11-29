Зірвано всі плани Путіна, – експерт розкрив, як ЗСУ вибивають ворога на Покровському напрямку

Українські захисники зайняли правильну смугу оборони вздовж залізниці на півночі Покровська. Там вдалося зупинити російських окупантів.

Наші Сили оборони постійно здійснюють рейдові операції. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що у Покровську відбуваються зачистки від малих груп ворога.

"Противник у рази кількісно переважає наші сили. Він кидає нові сили. Частина – знищується, частина – закріплюється. Тобто це процес. Але найголовніше те, що на Покровському напрямку завдяки грамотно вибудуваній обороні зірвано усі плани Путіна", – підкреслив він.

Як Путін бреше про ситуацію у Покровську?

Сергій Кузан зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін постійно розповідає про нібито "захоплення Покровська", "оточення ЗСУ" і так далі. Проте це зовсім не так.

Говорити про це не доводиться. Або його свідомо дезінформують, або Путін проводить таку інформаційну операцію, психологічний тиск, зокрема, на американську сторону, вводячи їх в оману,

– припустив він.

Складніша ситуація у районі Мирнограда. Там росіяни намагаються перерізати українську логістику. Продовжуються активні запеклі бойові дії та заходи зі стабілізації ситуації.

Яка ситуація на Покровському напрямку?