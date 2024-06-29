Ситуація біля Покровська загострюється: фронтове зведення від Світана

Ворог тисне на Східному напрямку, залучаючи велику кількість резервів. Основні атаки зосереджені на кількох напрямках.

Перспективи розвитку боїв там проаналізував для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Збиття російської авіації

З початку 2024 року Збройні Сили України змогли ліквідувати понад 30 воєнних літаків Росії. Левова частка з ударів припала на період, коли Україна отримувала достатню кількість боєприпасів до ПЗРК й до інших зенітно-ракетних комплексів.

Коли російська авіація підходить до кордонів, аби скидати КАБи на прилеглі території, їх виявляють локатори ЗРК і відпрацьовують за умови достатньої кількості боєкомплектів.

За словами Світана, на озброєння України є до десятка різних модифікацій подібних комплексів, які чудово показали себе й продовжуватимуть це робити на полі бою.

Удари по Криму

Від Генштабу України з’явилося підтвердження про ліквідацію 23 червня Центру космічного зв’язку в Криму. Саме він допомагав ворогові наводити ракети. Зараз можливості такого керування в росіян немає.

Є ймовірність, що у росіян будуть, як мінімум, проблеми з виконанням деяких завдань,

– додав полковник ЗСУ в запасі.

29 червня також було гучно у Балаклаві, на мисі Тарханкут, у Сакському районі та в Севастополі. Окупанти повідомляли про роботу ППО, однак офіційних підтверджень про уражені об'єкти з українського боку ще не надходило.

Бої на Східному напрямку

На Харківщині продовжуються важкі бої. Українські оборонці б’ють по скупченнях ворога у Вовчанську.

Там серйозна позитивна динаміка, дійсно на агрегатному заводі йдуть сильні удари по ворогові, який там намагався укріпити позицію,

– зауважив Світан.

Вовчанський завод наразі, за словами військового аналітика, взятий у вогневе напівоточення.

Також ворог намагається просунутися в напрямку населеного пункту Макіївка Луганської області. Світан пояснив, що водні об’єкти, які там є, чудово працюють в загальній лінії оборони ЗСУ. Поки ворогові нічого не вдається із задуманого.

Найважчим напрямком на фронті залишається в Покровський. В районі Очеретиного зосереджена величезна кількість росіян, імовірно, вони мають намір рухатися в напрямку траси Покровськ – Костянтинівка.

Однак навіть вихід на трасу не призведе до обвалу фронту чи перерізання логістичних шляхів,

– додав Світан.

Раніше росіяни робили спроби виходу на Покровськ з півночі та півдня, але південний плацдарм – лінія оборони біля Вугледару не дозволила це зробити, як і північна, що від Горлівки. Тому зараз ворог усіма силами намагається використати клин біля Очеретиного, аби тиснути на українські війська.

Також ворог намагається вийти на Торецьк, тому активізувався біля населених пунктів Дружба та Шуми. Якщо їм вдасться просунутися далі, з’явитися загроза оперативного оточення для Часового Яру та Торецька.