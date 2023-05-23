Путін готує реакцію на події у Бєлгородській області
Не минуло й тижня, як Путін надумав відреагувати на події біля Бєлгорода. У Кремлі подейкують, що диктатор готує промову.
На реакцію Путіна натякнув його речник Дмитро Пєсков. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Пєсков очікує, що Путін на регулярній нараді з Радбезом у п'ятницю, 26 травня, може торкнутися теми. Говоритиме про атаку "диверсантів" на Бєлгородську область.
До речі, російське міноборони відреагувало у звичній риториці. Там запевнили, нібито "націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені". Ба більше, оприлюднили так звану "статистику", відповідно до якої знищили 70 осіб, 4 БМП та 5 пікапів. Очевидно, що це все чергова байка.
Ситуація у Бєлгородській області
- 22 травня у Бєлгородській області чули вибухи. Повідомили, що на територію Росії зайшли російські добровольці з легіону "Свобода Росії".
- Російські партизани заявили, що хочуть створити демілітаризовану зону, аби унеможливити удари по Україні. В українській розвідці підтвердили, що легіон "Свобода Росії" та РДК зайшли в Бєлгородську область.
- У Міноборони України наголосили, те, що відбувається зараз у Бєлгородській області – це внутрішня російська криза. Згодом додали, що загострення у Бєлгородській області буде не останнім випадком повстання в Росії, оскільки переломний момент настав.