Путін готує реакцію на події у Бєлгородській області

Не минуло й тижня, як Путін надумав відреагувати на події біля Бєлгорода. У Кремлі подейкують, що диктатор готує промову.

На реакцію Путіна натякнув його речник Дмитро Пєсков. Про це пишуть російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Пєсков очікує, що Путін на регулярній нараді з Радбезом у п'ятницю, 26 травня, може торкнутися теми. Говоритиме про атаку "диверсантів" на Бєлгородську область.

До речі, російське міноборони відреагувало у звичній риториці. Там запевнили, нібито "націоналістичні формування були заблоковані та розгромлені". Ба більше, оприлюднили так звану "статистику", відповідно до якої знищили 70 осіб, 4 БМП та 5 пікапів. Очевидно, що це все чергова байка.

Ситуація у Бєлгородській області