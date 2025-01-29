Який вигляд має знищений Часів Яр: моторошні кадри

ЗСУ у Часовому Яру, що на Донеччині, мужньо тримають оборону. Місто щоденно зазнає атак російських окупантів. На захисті від ворожої окупації стять воїни батальйону "Донбас".

24 Канал ділиться кадрами майже вщент знищеного міста, які зробили бійці батальйону. Попри все, в зруйнованому місті ще живуть 200 людей, які вимушені перебувати в укриттях.

До теми Важкі бої в Часовому Яру: українські захисники тримають позиції

Фото Часового Яру сьогодні

У Часовому Яру вороги кожного дня намагаються прорвати оборону української армії. ЗСУ дають гідну відсіч агресору, не дають йому захопити місто.

Прагнення російських окупантів залишити Часів Яр без жодного живого місця підтверджується фактами – 215 артилерійських обстрілів по місту за добу і купа розбитих будівель, де раніше вирувало життя.

Зруйнований Часів Яр все одно обороняється від ворога / Фото Батальйону спеціального призначення "Донбас" 18 Слов'янської бригади НГУ

За інформацією військових ОСУВ "Хортиця" на Краматорському напрямку головною метою російської армії є Часів Яр. Вороги вже давно прагнуть захопити місто та завод вогнетривких матеріалів. Окупація дозволила б їм контролювати ситуацію в районі через розміщення на висоті, а також здійснити наступ вглиб Донецької області. Місто є стратегічно важливою точкою для обох сторін. Станом на початок січня місто перебувало під контролем ЗСУ, а росіяни залишалися стояти в передмісті.

У Часовому Яру вже йшли міські бої. Російські окупанти не полишили своєї мети потрапити на вогнетривкий комбінат та просунутися за мікрорайон "Канал".

Нещодавно до бойових дій біля Часового Яру долучилися підрозділи "Ахмат", у складі яких воюють колишні вагнерівці. Зараз ситуація на цьому напрямку складна, обстріли та штурми не припиняються.