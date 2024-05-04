Ворог заявляє про поповнення Чорноморського флоту: Братчук відповів, які насправді дії росіян

Активність Чорноморського флоту Росії не проявляється останні кілька днів. Ракетоносії залишаються у порту Новоросійська. Є інформація, що ворог намагається перекидати малі ракетні кораблі типу "Каракурт" до Каспійського моря.

Інформація ще перевіряється, але ознаки цього є. Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Раніше ми передбачали, що, можливо, ворог планує поповнення Чорноморського флоту саме малими ракетними кораблями, але у зворотному напрямку. Тобто з Росії на Чорне море через Новоросійськ внутрішніми водами Росії. Але є певна інформація, що навпаки – намагається уберегти свої ракетоносії саме малі, які можна перекидати по внутрішніх водах, по річках, тому перекидає їх на Каспій", – пояснив він.

Активність тактичної авіації ворога

Сергій Братчук зазначив, що тактична ворожа авіація та повітряна розвідка є досить активними. Очевидно, ворог не полишає надії знову атакувати Україну, зокрема, ракетами.

Експортні маршрути працюють. Відомо, що кілька тижнів тому економічні показники стали такими, як були до повномасштабного вторгнення. Це говорить про рівень безпекової ситуації, який забезпечений Силами оборони в акваторії Чорного моря у північно-західній частині.

Однак тактична ворожа авіація не просто так літає, підкреслив речник. Можливо, ворог намагається щось розвідувати, до чогось готуватися.

Винищувач так званого п'ятого покоління Су-57, російський "аналогов нет" "стелс", який вони оснащують ракетами Х-69, які теж наробили багато інформаційного шуму у нашому просторі. Наші сили ППО бачать ці російські "стелси", супроводжують. Сподіваюся, буде наступний етап – влучання. Тому "стелсом" не вийшло. Але це загроза,

– сказав він.

На лівому березі Дніпра ворог намагається продовжувати штурми своїми малими групами. На Запорізькому напрямку тривають інтенсивні бої.

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