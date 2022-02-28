Ситуація на Донбасі напружена, але контрольована українськими воїнами, – ООС

На Донецькому та Луганському напрямку Збройні Сили України продовжують стримувати наступ російсько-окупаційних військ. Ситуація на Донбасі напружена, проте контрольована українськими військами.

За даними ООС, противник тут не досяг поставленої мети та щодня несе суттєві втрати.

До теми Окупанти обстріляли житлові райони Сіверськодонецька: є жертви

Командування Об’єднаних сил безперервно управляє військовими частинами та підрозділами.

Українські захисники героїчно та мужньо стримують навалу агресора, а на деяких напрямках ефективно контратакують, – заявили в ООС.

До слова, російські окупанти 26 лютого поблизу міста Волохів Яр розстріляли рейсовий автобус. Відомо, що він їхав за маршрутом Харків – Ізюм. Деталі – читайте у статті.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.