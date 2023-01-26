Ситуація значно загострилась, – Кириленко про бої на Донеччині

26 січня 2023, 20:01
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На Донеччині значно загострилась ситуація, ворог посилив обстріл з Півдня. Під постійними обстрілами селища Вугледарської громади, Авдіївка та Бахмут.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону. 

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Ситуація суттєво загострилась. З Півдня на Центр області. Якщо раніше був, власне і залишається Бахмутський напрямок, то зараз дуже гаряче в Авдіївці,
– повідомив Павло Кириленко. 

За його словами, на момент ефіру, близько 17:00 окупанти в черговий раз обстріляли Авдіївку. Крім того, ворог багато разів обстріляв сьогодні й Вугледарську громаду.

Вугледар та Авдіївка під вогнем ворога 

Як наслідок, загинула одна людина, ще двоє – отримали поранення. В Очеретинській громаді внаслідок обстрілів росіян загинуло двоє жителів. 

Фактично по всій лінії фронту іде загострення Півдня і Півночі, але ворог не маючи можливості пройти оборони і зазнає суттєвих втрат у живій силі і броньованій техніці,
– наголосив Кириленко. 

Керівник ОВА додав, що потому ворог застосовує тактику випаленої землі. Так, РСЗВ працює по усім населеним пунктам по лінії фронту: Авдіївка, Вугледарська громад, Бахмут, Торецька. 

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Коротко про ситуацію на Сході

  • У Міноборони сьогодні повідомили, що ворог посилив тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.
  • Речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий пояснив, що це проміжна ціль, а далі противник хоче прорвати оборону та рухатися, щоб захопити всю Донецьку область,
  • 25 січня ЗСУ офіційно відійшли від Соледара на Донеччині, щоб зберегти життя особового складу. Сили оборони відійшли на заздалегідь підготовлені позиції, поблизу міста все ще продовжуються бої. 
  • У ЗСУ також наголосили, що не збираються відходити від Бахмута. Оборона міста-фортеці триває!

Важливо!  Загарбники обстріляли вдень Вугледар та зірвали евакуацію місцевих жителів. Люди так і не вдалось виїхати з міста.
Автор: Анастасія Лукашевська