Станом на сьогодні особливо важкою залишається ситуація у Донецькій області. Україна потребує значного посилення можливостей на фронті.

Це питання порушать на зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться вже незабаром. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

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Зеленський розповів про важку ситуацію на Донецькому напрямку

Сьогодні, 7 жовтня, президент України заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського стосовно ситуації на фронті, зокрема щодо дій Сил оборони та їхніх нагальних потреб.

Особливо важкими залишаються донецькі напрямки, і ми постараємося переконати партнерів у "Рамштайні", що потрібне відчутне посилення наших можливостей, наших позицій, і саме зараз, протягом осінніх місяців,

– заявив глава держави.

За його словами, достатнє постачання для фронту, комплектування наших бригад технікою та далекобійність для наших сил – це те, що точно стане найкращим заспокійливим для Росії та найбільше підштовхне всю ситуацію до миру.

До слова, зокрема, ситуація залишається важкою біля Часового Яру у Донецькій області. Як розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ", майор Анастасія Бобовнікова, там стоять сильні підрозділи, які не дають ворогу просуватися.

Водночас на північний захід від Нью-Йорка є селище Неліпівка. Зараз бої йдуть саме за це селище. Там ворог активно застосовує артилерію. "Вони рівняють місто з артилерії, а потім постійно штурмують малими групами, 3 – 5 осіб", – каже вона.