Авіація окупантів намагалася зруйнувати важливі об'єкти у Соледарі та Бахмуті
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ситуація на Донеччині залишається напруженою. росіяни за допомогою авіації намагалися знищити важливі об'єкти у Соледарі та Бахмуті.
Бахмутський напрямок залишається одним із найбільш напружених на фронті. У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація там та що відбувається зараз.
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Ситуація на Бахмутському напрямку
Від обстрілів росіян зі ствольної та реактивної артилерії продовжують страждати населені пункти Донеччини. Мова йде про:
- Костянтинівку,
- Бахмут,
- Соледар,
- Веселу Долину,
- Бахмутське,
- Майорськ,
- Шуми,
- Зайцеве,
- Васюківку,
- Кодему,
- Білогорівку,
- Яковлівку.
Соледар та Бахмут опинилися також під вогнем російської авіації – окупанти намагалися зруйнувати там важливі об'єкти.
Крім того, ворог спробував покращити своє тактичне становище в напрямках Соледара, Бахмута й Кодеми, однак отримали відсіч та відступили.
Інші відбиті атаки ворога
- На Слов'янському напрямку росіяни здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Нової Дмитрівки;
- На Авдіївському напрямку штурмовими та наступальними діями окупанти намагалися захопити Піски та Невельське, однак отримали відсіч та з втратами відступили;
- На Новопавлівському напрямку ворог намагався наступати у напрямках Побєди, Павлівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки, однак наші війська відбили атаки.
- На Південнобузькому напрямку провалилася спроба росіян наступати в напрямку Миколаївки.
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