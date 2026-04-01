Окупанти у районі Гришиного – у критичному стані: у ДШВ назвали причину та пояснили ситуацію

Російські війська стикаються зі складнощами під час просування у Гришине, розташованого на північний захід від Покровська Донецької області. Причиною проблем стала нестача води та продуктів харчування.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

З якими проблемами зіткнулися росіяни?

Згідно з оприлюдненою інформацією, спроби окупантів просуватися у районі Гришиного зазнають невдачі, оскільки українські військові знищують російські цілі ще на підходах до цього населеного пункту.

Зокрема, за попередньою інформацією, захисники знищили у районі Гришиного офіцера ротного рівня. Як зауважують, це призвело д дезорганізації у підрозділах ворога, а також знизило бойові можливості.

Ворог скаржиться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах, відчуваючи дефіцит води та їжі. Зафіксовані випадки спроби пересування ворога по Гришиному в пошуках продовольства,

– ідеться у повідомленні.

До слова, аналітики DeepState повідомляли, що російські війська нарощують сили в Гришиному і стараються поступово перекидати свою піхоту, намагаючись захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

