Укр Рус
1 квітня, 01:31
2

Окупанти у районі Гришиного – у критичному стані: у ДШВ назвали причину та пояснили ситуацію

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Російські війська стикаються з нестачею води та продуктів у районі Гришиного, що ускладнює їхнє просування.
  • Українські військові знищують цілі окупантів на підходах до населеного пункту, дезорганізовуючи їхні підрозділи.

Російські війська стикаються зі складнощами під час просування у Гришине, розташованого на північний захід від Покровська Донецької області. Причиною проблем стала нестача води та продуктів харчування.

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

З якими проблемами зіткнулися росіяни?

Згідно з оприлюдненою інформацією, спроби окупантів просуватися у районі Гришиного зазнають невдачі, оскільки українські військові знищують російські цілі ще на підходах до цього населеного пункту. 

Зокрема, за попередньою інформацією, захисники знищили у районі Гришиного офіцера ротного рівня. Як зауважують, це призвело д дезорганізації у підрозділах ворога, а також знизило бойові можливості.

Ворог скаржиться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах, відчуваючи дефіцит води та їжі. Зафіксовані випадки спроби пересування ворога по Гришиному в пошуках продовольства, 
– ідеться у повідомленні.

До слова, аналітики DeepState повідомляли, що російські війська нарощують сили в Гришиному і стараються поступово перекидати свою піхоту, намагаючись захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

Яка ситуація на фронті?

  • За даними аналітиків американського ISW, окупанти нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку та на заході Запорізької області. Водночас українські війська просунулися на Слов'янському напрямку.

  • За минулу добу російські війська втратили 970 осіб, 2 танки, т бойових броньованих машин тощо. До слова, дані української розвідки свідчать про те, що окупанти втрачають до 40 тисяч солдатів на місяць.

  • Нагадаємо, агенти "Атеш" повідомляли, що на Костянтинівському напрямку росіяни почали масово помирати через відсутність вчасної евакуації. Окупантів залишають на позиціях по щонайменше кілька днів.