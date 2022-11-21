Чи зможуть росіяни добитися успіху в Бахмуті: прогноз Світана щодо Донецької області
На Донецькому напрямку тривають запеклі бої. Російські окупанти продовжують атакувати поблизу Бахмута, але втрачають там багато особового складу.
Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан. За його словами, російські окупанти не зможуть взяти Бахмут. Місто серйозно укріплене, а всередині ще й є річка Бахмутка.
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Крім того, до Бахмута вже підходять резервні українські підрозділи. Світан вважає, що там ситуація скоро покращиться.
Зайти в Бахмут і пройти через нього окупанти точно не зможуть. Бо кількість українських військ в районі Бахмута зростає. Підходять резерви з правого берега. Думаю, що найближчим часом побачимо реверсний рух фронту від Бахмута в бік Попасної,
– прогнозує Світан.
Є інший проблемний напрямок на Донеччині
Як наголошує Світан, зараз є інша складна ділянка на території Донеччини. Це – Вугледарський напрямок, де окупанти кинули значні сили на його захоплення.
З військової точки зору сам Вугледар досить легко захопити – його можна взяти в напівоточення. Якщо в окупантів це вийде, то вони зможуть вже починати тиснути на Мар'їнку з іншого боку.
Зараз реальна проблема – це район Вугледара. Там доводиться стримувати дуже великі російські сили. Якраз ті, що вийшли з правого берега Херсонщини. Зараз будемо чути про цю проблему,
– зазначив Світан.
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Чому окупанти так хочуть захопити Бахмут
Як розповів 24 каналу речник Східного угруповування військ ЗСУ Сергій Череватий, Бахмут важливий для російських окупантів, бо військово-політичне керівництво росіян поставило за мету досягнути хоча б якийсь результат на полі бою.
Вже упродовж 4 місяців російські загарбники не мають успіхів в боях. Попри справді колосальне угруповання у понад 130 тисяч окупантів в регіоні, вони не змогли взяти Бахмут та ближні населені пункти.