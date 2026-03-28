Йдуть навалами, – оглядач назвав дві пріоритетні точки для Росії на Сході

Росіяни продовжують найактивніше діяти на Покровському напрямку. Дуже важливо українським силам стримувати їх там. Водночас ворог готує сили до просування на нових напрямках.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо, наголосивши, яка ситуація на різних напрямках. Він назвав наступні пріоритетні для Росії ділянки фронту.

Які наступні пріоритетні напрямки росіян на фронті?

"Тактика окупантів залишається незмінною: росіяни йдуть навалами, наприклад, на Покровському напрямку. Там на сьогодні відбуваються найбільш інтенсивні штурми з боку противника", – зазначив Пехньо.

Однак десантники з 7 корпусу ДШВ і всі підрозділи у його складі продовжують тримати оборону в районі Покровська і відбивати найбільшу кількість штурмів, навіть порівняно з іншими медійними напрямками – Костянтинівським, Лиманським чи Олександрівським.

"Наразі точаться бої в районі населених пунктів Гришине та Родинське. На жаль, вони обидва насичуються окупантами, а наші бійці повсякчас їх звідти вибивають", – зауважив військовий оглядач.

Зверніть увагу! Командир 155-ї окремої механізованої бригади "Анна Київська" Станіслав Лучанов запевнив, що українські бійці продовжують тримати під контролем село Гришине поблизу Покровська. За його словами, достатньо українських військовослужбовців перебуває у самому Гришиному, а також українські сили мають позиції перед цим населеним пунктом – з боку Покровська, перед промкою. Йдеться про понад 100 людей. Водночас росіяни намагаються просочуватися в село невеликими групами.

Водночас найбільша кількість штурмів на Покровському напрямку зумовлена тим, що, за його словами, українські війська намагаються не випускати противника з Покровська і не допускають ого перезосередження на інші напрямки, зокрема на Костянтинівку чи Добропільській з метою обходу не тільки Костянтинівки, але й Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Також ворог намагається постійно підпалювати прикордоння Харківщини та Сумщини з метою створення буферних зон. Однак попри це військовий оглядач вважає, що невдовзі, імовірно, найбільш небезпечна ситуація складеться саме на флангах Слов'янсько-Краматорської агломерації: в районі Костянтинівки та Лиману.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Щодо Костянтинівки, то ворог нещодавно намагався атакувати українські позиції з чотирьох напрямків, щоб дійти до цього міста і там закріпитися. Для ворога, на думку військового оглядача, є пріоритетними бої в межах населених пунктів, звідти його дуже важко вибити.

В Лимані теж вже були ознаки активізації ворога, де відбувалися феноменальні і фантастичні для сьогоднішніх реалій бойові дії. Із застосування близько 100 мотоциклів, різної легкоброньованої та взагалі автомобільної техніки, а також 30 одиниць важкої броньованої техніки та до 500 піхотинців. Про це все 3 армійський корпус звітував минулого тижня,

– підкреслив Василь Пехньо.

Він додав, що це демонструє амбіції противника щодо Лиману, які, вочевидь, існують. Тому невдовзі саме в районі цього міста ворог активізуватиме бойові дії. Адже без захоплення цього міста говорити про якісні очікування противника щодо Слов'янсько-Краматорської агломерації, імовірно, що не доводиться.

