Мають обмежений ресурс: майор ЗСУ припустив, на яких напрямках наступатимуть росіяни весною
- Росіяни планують наступальні дії у Донецькій області з трьох напрямків.
- Окупанти також мають намір продовжувати наступ на Запоріжжі, перекидаючи туди особовий склад і резерви.
Росіяни зазнають великих втрат на фронті останні місяці. Проте вони ще мають певний потенціал, але вагаються, як його ефективніше використати.
Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук припустив у розмові з 24 Каналом, по яких напрямках ворог може проводити наступальні дії у наступні місяці. Він зазначив, чи матиме ворог перевагу на цих ділянках фронту.
Яка ціль ворога на Донеччині?
Ткачук наголосив, що росіяни мають обмежений ресурс і бажання продовжувати повноцінну наступальну кампанію на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вони намагаються підготувати можливості для цього з трьох напрямків:
- з північного сходу – з боку Лиману;
- зі сходу – з боку Сіверська;
- з південного сходу – з боку Костянтинівки.
"Щодо Костянтинівки, то там хорошу роботу з оборони проводять наші підрозділи, вичищаючи групи, які намагаються інфільтруватися. У Лимані теж хороша оборона і українським підрозділам вдається там стримувати ворога", – пояснив майор ЗСУ.
Проте в районі Сіверська, за його словами, противник має певні можливості, накопичує резерви і намагається підтискати українські сили.
Водночас це не свідчить про те, що операція росіян розпочинається. Вони її готують і починають бити КАБами по Краматорську. Тому у них саме такі плани на весну,
– пояснив політолог.
Крім того, на його думку, окупанти мають намір продовжувати наступальні дії на Запоріжжі. Вони хотіли б спробувати перекинути туди особовий склад з Херсонщини та підтягнути інші резерви, щоб просуватися у бік Степногірська, Оріхова і Гуляйполя.
Чи триває оборона Покровська та Мирнограда?
Водночас дуже складною залишається ситуація щодо Покровська та Мирнограда, де на сьогодні відбуваються певні оборонні процеси, які здійснює 7 корпус Десантно-штурмових військ.
До слова. Аналітики DeepState повідомляють, що російська армія перебуває в Покровську. Ворог у місті мінує раніше розчищені ділянки. Також противник накопичує сили на Мирноградському відтинку, де ховається на фермах та у церкві. Крім того, посилюються бойові дії у Родинському, який є останнім населеним пунктом, який дає можливість для виходу з Мирнограда.
"Операція на цьому напрямку триває. Ворог залучив колосальні ресурси – велику кількість БпЛА, техніки для того, щоб повноцінно дотиснути ці міста", – зауважив Андрій Ткачук.
При цьому 7 корпус ДШВ разом із суміжниками провів, за його словами, якісну роботу, відтягнувши окупацію цих населених пунктів з осені 2025 року та виснажив ворога.
Яка ситуація на фронті?
За даними американського Інституту вивчення війни, росіяни нещодавно мали просування на Покровському напрямку, а саме в північно-західній частині Покровська.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко вважає, що росіяни здійснювали переміщення на Гуляйпільський напрямок. Також триває накопичення ресурсів ворога біля Василівки та Оріхова. На його думку, загальний план противника на цьому напрямку – наблизитися до Запоріжжя.
Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов зазначив, що ворог має завдання повністю окупувати Донецьку область, але для цього йому потрібно захопити агломерацію Слов'янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка. Проте окупанти досі не зробили це.