Українські військові повністю зачистили село на Донеччині

Українські захисники продовжують нищити російських окупантів. Нещодавно бійці ЗСУ звільнили від загарбників село на Донеччині.

Про це розповіли воїни 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Захисники надають місцевим жителям, які натерпілися жахів окупації, усе необхідне, аби не допустити гуманітарної катастрофи.

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ЗСУ звільнили село не Донеччині

У 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха розповіли, що нарешті можуть повідомити про остаточне звільнення села від російських окупантів на Донецькому напрямку. Його зачистили воїни 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР".

Нині село більше схоже на примару: "мертва" військова техніка, потрощені будинки та страшні спогади цивільного населення,

– зауважили бійці.

Місцева жителька розповіла, що воїни княжої бригади не допускають у селі гуманітарної катастрофи.

"Військові роздали продукти, медикаменти та речі першої потреби, які мали самі", – згадує жінка.

Захисники подякували усім організаціям та небайдужим українцям, які не залишились осторонь спільної біди.

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