Київ перейде від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – Шмигаль назвав терміни
- Київ планує перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків вимкнень світла найближчими днями.
- На критичних точках Києва працюють 124 генератори, а 3 261 будинок залишається без опалення.
Триває робота Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Міністр енергетики розповів, що ситуація залишається вкрай напруженою.
Проте він прогнозує перехід від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Про це Денис Шмигаль написав увечері 21 січня.
Наразі у Києві продовжують діяти екстрені відключення.
Але, за словами Шмигаля, енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до "жорстких, але прогнозованих графіків".
Зазначається, що вийти на цей режим планують найближчими днями.
За словами міністра енергетики, упродовж 21 січня над відновленням світла та тепла працювали 160 бригад. А вночі цим мали займатися 52 бригади.
"Маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Щодо тепла та соціальної сфери", – додав він.
Шмигаль також повідомив, що вдалося частково стабілізувати роботу теплогенерації. Втім, без опалення досі 3 261 будинок.
Зверніть увагу! На критичних точках Києва працюють 124 генератори різної потужності. Також у столиці розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.
Яка ситуація по Україні?
22 січня графіки відключень електроенергії будуть діяти по всій Україні.
Попри відсутність масованих обстрілів, графіки застосовуються у всіх регіонах через об'єднану енергосистему. Її стан динамічно змінюється, тому обсяги обмежень коригуються продовж дня.
Наразі в 9 областях перебуває в повному блекауті інфраструктура Київстару. Не працює 1000 майданчиків із 16 500.
21 січня уряд виділив 2,56 мільярда гривень на закупівлю генераторів для 7 областей. Кошти виділять з резервного фонду держбюджету.