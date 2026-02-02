Експерт назвав 3 причини важкої ситуації в енергосистемі України цієї зими

Росія після так званого енергетичного перемир'я відновили удари по об'єктах енергетики України. Це може призвести до ще важчих наслідків для українців, враховуючи значне похолодання. Проте удари ворога не єдина причина складної ситуації в енергосистемі нашої країни.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, пояснивши, чому Росія в останні місяці почала здійснювати потужніші удари по енергетиці України. Нагадаємо, що 31 січня через технічну несправність одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, а також між Західною і Центральною Україною, що призвело до тимчасової зупинки частини блоків АЕС.

Чому Росія підсилила удари по енергетиці України, коли Трамп став президентом?

Омельченко пояснив, що існує комплексна проблема у енергетиці України. Впродовж попередніх років обстріли енергетичної інфраструктури були не такими потужними. Тому що Росія мала пересторогу щодо таких атак за часів адміністрації Джозефа Байдена.

Коли росіяни дуже серйозно обстрілювали у 2022 році енергетику України, вони отримали потужні додаткові санкції. Після цього були певні домовленості щодо того, щоб такі атаки припинились,

– пояснив він.

Однак коли президентом США став Дональд Трамп, він дав "зелене світло" для Росії щодо тотальних обстрілів, зокрема, по енергетичній інфраструктурі.

Тому що у Трампа і Путіна були певні домовленості щодо розділу України, і тому очільник Кремля відчув свою абсолютну безкарність і гатив по Україні. За останній рік, коли Трамп перебуває в Білому домі, обстріли по енергетиці і взагалі по інфраструктурі України значно збільшилися. Україна ж з боку США не відчуває практично жодної реакції,

– наголосив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Проте це не єдина причина важкої ситуації в енергетиці України. Також існує проблема управлінської кризи, тому що, за словами Омельченка, мери деяких міст, можновладці сподівалися на диво.

Які проблеми існують в енергетичному секторі?

"Можна згадати міндічгейт, коли люди не дуже бажали витрачатися на захисні споруди, коли гроші, що мали йти на стабілізацію енергетики, просто кралися", – зазначив Володимир Омельченко.

До слова. НАБУ та САП викрили корупційну схему сфері енергетики, зокрема, компанії Енергоатом. Злочинна організація, до якої був причетний Тимур Міндіч, систематично отримувала правомірну вигоду від контрагентів Енергоатому в розмірі від 10 до 15% від вартості контрактів. Контрагентам Енергоатому нав'язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги або поставлену продукцію.

Також важливою причиною є фінансова криза в енергетиці, яка поглиблюється. Тому, на думку директора енергетичних програм Центру Разумкова, мало хто з державників хоче зараз брати на себе відповідальність щодо розв'язання цієї фінансової кризи.

Він резюмував, що перша і головна причина важкої ситуації в енергетиці – обстріли Росії, друга – фактичний дозвіл на це з боку адміністрація Трампа, і третя – існування певної управлінської кризи та корупційних кейсів.

