Перед втечею росіяни "заплямовують злочинами" жителів Енергодара, – мер міста

З березня 2022 року російські війська захопили місто Енергодар. Місцеве населення там постійно перебуває під фізичним та психологічним тиском, зараз ситуація стала буквально критичною.

Про це 24 Каналу повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Він зауважив ознаки того, що росіяни в місті готуються до "жесту доброї волі".

Зверніть увагу В Енергодарі помітили таємну камеру тортур, де окупанти жорстоко розправляються з "незгодними"

Орлов розповів, що за останні півтора місяця тиск на мирне населення міста Енергодар посилився. Окупанти примушують людей паспортизуватися, а працівників Запорізькою атомної електростанції примушують підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатома".

Важко навіть виїхати за територію міста, бо на блокпостах питають російські паспорти або інші документи. Не можна потрапити до лікарні, бо люди навіть з критичними захворюваннями у критичному стані приїжджають до лікарні і їх не пускають, якщо в них немає якихось документів окупаційної влади,

– повідомив посадовець.

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ

Орлов зауважив, що на тимчасово окупованій території Енергодару залишилося близько 15 тисяч місцевого населення з 53 тисяч.

Є певні ознаки, що видають страх росіян перед українським контрнаступом. Нещодавно був замінований лише периметр атомної електростанції і узбережжя Каховського водосховища, а зараз терористи вже готують фортифікаційні споруди по периметру міста і перед атомною станцією, намагаючись, певно, використовувати її як фортецю.

Мінують також лісосмуги по навколишніх населених пунктах поблизу Енергодара, тобто це свідчить, про те, що вони бояться контрнаступу,

– додав мовець.

Паспортизацію він зокрема пов'язує з тим, що росіяни перед втечею з міста намагаються якомога більше місцевих людей, що проукраїнськи налаштовані "забруднити у всіх злочинах", аби ставлення до Збройних Сил України і до повернення законної української влади в місто було не таким очікуваним, як зараз. Так росіяни хочуть спровокувати наявність правопорушень українського населення, зокрема і щодо співпраці з окупаційною владою.

Окупація запорізької АЕС: останнє