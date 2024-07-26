Найскладніший період літа уже позаду, – глава Укренерго

В Україні складна ситуація у енергосистемі через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. В Укренерго розповіли, що найскладніший період літа вже минув.

Голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що є всі причини очікувати, що найскладніший період літа уже позаду. За його словами, ми пройшли дуже складні кілька тижнів і зараз ситуація дійсно покращилася.

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Що змінилось у енергосистемі

Кудрицький пояснив, що це пов’язано з тим, що спала аномальна спека та зменшилося споживання електроенергії.Крім цього, вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності. Вони додають нам потужності та скорочують дефіцит.

Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший,

– додав голова Укренерго.

Водночас у деякі години є можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання. Якщо не буде нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація покращиться.