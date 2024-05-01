ЗСУ відновили контроль над втраченими позиціями біля Кремінної: карта бойових дій 1 травня

Повномасштабне вторгнення росіян триває 798 днів. Сили оборони стримують окупантів по лінії фронту, упродовж минулої доби відбулося 122 бойових зіткнення.

Найгарячіші напрямки – Бахмутський та Авдіївський: там захисники відбили по 33 атаки ворога. Актуально про ситуацію на фронті станом на 1 травня розповідає 24 Канал з посиланням на дані Генштабу, аналітиків ISW та онлайн-мапи DeepState.

Дивіться також Ще 1120 окупантів і понад 80 одиниць техніки: втрати ворога на 1 травня

В Інституті вивчення війни зазначають, що українські війська відновили контроль над деякими втраченими позиціями поблизу Кремінної в ході бойових дій 30 квітня. Зокрема, Сили оборони просунулися на схід від Ямполівки, що розташована на захід від Кремінної.

Ямполівка на карті:

Також тривали позиційні бойові дії на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Зазначають, що російські війська здійснили прорив у центральну та південно-східну частини Кислівки (на південний схід від Куп'янська), але в ISW зафіксували лише підтверджені наступи в східній частині населеного пункту.

Російські обстріли

У ранковому звіті Генштаб повідомив, що окупнати завдали 8 ракетних та 61 авіаційний удар, а також 129 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Зокрема, ворог вдарив з авіації по населених пунктах: Водолаги, Ямне Сумської області; Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Часів Яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Сторожеве, Велика Новосілка, Новий Комар Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Миколаївка, Тягинка, Янтарне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем перебували понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, веде диверсійну діяльність. Нанапрямку захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Берестове, східніше Копанки Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Нанапрямку Сили оборони відбили 21 атаку, яку противник здійснив в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. Нанапрямку захисники відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.Нанапрямку воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області. Нанапрямку Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області. Ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Нанапрямку російські війська 5 разів атакували наші позиції в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області. Нанапрямку росіяни намагаються вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. За добу окупанти здійснили 2 безрезультатні атаки на позиції наших військ.