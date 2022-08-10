Постійні обстріли, нові навчання білорусі та невдалі штурми ворога: що відбувається на фронті

російські окупанти вже 168 днів намагаються захопити Україну. Зараз ворог хоче відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски.

Наразі там тривають бойові дії. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України про ситуацію на фронті станом на 6 годину ранку 10 серпня.

Цікаво Під час матчу за участі Динамо в Австрії стадіон скандував "ЗСУ": захопливе відео

Ворожі наступи на Сході України

На Слов'янському напрямку під ворожий вогонь потрапили населені пункти Велика Комишуваха, Дмитрівка, Карнаухівка, Довгеньке, Вірнопілля, Нова Дмитрівка, Богородичне та Долина. На Краматорському напрямку – Сіверськ, Григорівка, Верхньокам'янське, Сидорове та Райгородок.

росіяни гатили зі ствольної, реактивної артилерії та танків по Бахмутському напрямку. Ворожа штурмова та армійська авіації завдали ударів біля Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини.

Ворожі війська спробували наступати на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Однак, так і не зазнавши успіху, ворог відійшов.

На Авдіївському напрямку противник стріляв по районах Мар'їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. російська армія зазнала втрат, коли намагалася наступати в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка.

Вогонь з танків, а також ствольної та реактивної артилерії накрив населені пункти на Запорізькому та Новопавлівському напрямках. Неспокійно було біля Костянтинопольського, Новомихайлівки, Великомихайлівки, Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Бурлацького, Времівки тощо.

Читайте також Польовий склад, БТР і ворожі бійці: бригада імені Мономаха плідно попрацювала

Що відбувається на інших напрямках

На Південнобузькому напрямку ворог гатив з танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення. Крім того, росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Також вони вели повітряну розвідку.

ворог гатив з танків та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення. Крім того, росіяни завдали авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Також вони вели повітряну розвідку. На Волинському та Поліському напрямках ситуація не змінилася. Війська білорусі та росії планують проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою до 11 серпня.

ситуація не змінилася. Війська білорусі та росії планують проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою до 11 серпня. На Сіверському напрямку росіяни вгатили із ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області.

росіяни вгатили із ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області. На Харківському напрямку ворог стріляв з танків, ствольної та реактивної артилерії по Дементіївці, Питомнику, Перемозі, Верхньому Салтову, Старому Салтову, Гусарівці, Шевелівці та інших населеним пунктам.

Це може вас зацікавити – українські військові знищили російський танк: відео

У Чорному морі в готовності до застосування високоточної зброї перебувають 2 носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Тому загроза ракетних ударів по Україні нікуди не зникла.