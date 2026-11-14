ЗСУ мають просування – чи мають успіхи окупанти: оновлений звіт та карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 13 листопада. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

13 листопада російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північ від міста Суми , проте ISW не зафіксував жодних доказів просування російських сил.

, проте ISW не зафіксував жодних доказів просування російських сил. Окупанти нещодавно здійснили спробу проникнення на північний схід від Харкова , тоді як українські сили просунулися вперед або утримали свої позиції на північний захід від міста. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 12 листопада, ЗСУ завдали удару по російській позиції в південно-східній частині села Покаляне (на північний схід від Харкова) – імовірно, після того, як російські сили здійснили спробу проникнення. 12 листопада українське військове джерело повідомило, що російські війська не контролюють повністю населений пункт Козача Лопань (на північний захід від Харкова), попри заяви російської сторони про протилежне. А 13 листопада міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили село Котівка (на північний схід від Харкова).

, тоді як українські сили просунулися вперед або утримали свої позиції на північний захід від міста. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 12 листопада, ЗСУ завдали удару по російській позиції в південно-східній частині села Покаляне (на північний схід від Харкова) – імовірно, після того, як російські сили здійснили спробу проникнення. 12 листопада українське військове джерело повідомило, що російські війська не контролюють повністю населений пункт Козача Лопань (на північний захід від Харкова), попри заяви російської сторони про протилежне. А 13 листопада міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили село Котівка (на північний схід від Харкова). Українські сили нещодавно просунулися вперед або утримали позиції на північний схід від селища Великий Бурлук. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 12 листопада, російські війська завдали удару по позиції ЗСУ на південь від села Купине. Це свідчить про те, що українські підрозділи продовжують утримувати позиції в цьому районі, попри твердження росіян про зворотне.

Яка ситуація на фронті / ISW

Загарбники нещодавно здійснили спробу проникнення на південь від міста Куп'янськ . Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, демонструють російських військовослужбовців, які діють на захід від Куп'янська-Вузлового. За оцінкою ISW, це стало наслідком російської операції з проникнення в тил.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, демонструють російських військовослужбовців, які діють на захід від Куп'янська-Вузлового. За оцінкою ISW, це стало наслідком російської операції з проникнення в тил. Росіяни проводили обмежені наступальні дії на північний схід і південний схід від Лимана , але не просунулися, оскільки українські воїни здійснили контратаку.

, але не просунулися, оскільки українські воїни здійснили контратаку. Українські сили нещодавно просунулися поблизу Слов'янська в західній частині Пискунівки.

в західній частині Пискунівки. 12 та 13 листопада російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і захід від Костянтинівки , а також у межах самого міста, проте не досягли просування.

, а також у межах самого міста, проте не досягли просування. Нещодавно російські війська провели операції з проникнення на північний схід і південний захід від Добропілля . На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, як російські військові встановлюють прапори в західній частині Шилівки (на південний захід від Добропілля). За оцінкою ISW, це стало результатом операцій із проникнення. Українські сили також завдали удару по російській позиції у районі Рубіжного (на північний схід від Добропілля). Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, це було після операції, яку ISW оцінює як спробу проникнення малих груп. За наявними даними, російські війська нещодавно здійснили механізований штурм на північний схід від Добропілля. Повідомляється також, що окупанти перекидають більше важкої техніки на Добропільський напрямок, оскільки надають пріоритет наступальним операціям у цьому районі та прагнуть скористатися сезонними погодними умовами.

. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, як російські військові встановлюють прапори в західній частині Шилівки (на південний захід від Добропілля). За оцінкою ISW, це стало результатом операцій із проникнення. Українські сили також завдали удару по російській позиції у районі Рубіжного (на північний схід від Добропілля). Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 13 листопада, це було після операції, яку ISW оцінює як спробу проникнення малих груп. За наявними даними, російські війська нещодавно здійснили механізований штурм на північний схід від Добропілля. Повідомляється також, що окупанти перекидають більше важкої техніки на Добропільський напрямок, оскільки надають пріоритет наступальним операціям у цьому районі та прагнуть скористатися сезонними погодними умовами. Українські війська нещодавно просунулися на південь від Новопавлівки . 12 листопада російський "воєнкор" визнав, що сили ЗСУ дісталися околиць Дачного, що вказує на просування України на північ від цього населеного пункту. З 22 квітня 2026 року ISW не фіксував жодних ознак присутності російських військ на північ від Дачного.

. 12 листопада російський "воєнкор" визнав, що сили ЗСУ дісталися околиць Дачного, що вказує на просування України на північ від цього населеного пункту. З 22 квітня 2026 року ISW не фіксував жодних ознак присутності російських військ на північ від Дачного. 13 листопада ні російські, ні українські війська не повідомляли про проведення наземних операцій на Олександрівському напрямку .

. 12 та 13 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Гуляйпільському напрямку , проте просунутися їм не вдалося.

, проте просунутися їм не вдалося. Нещодавно російські війська здійснили спробу проникнення на північний захід від Оріхова. Згідно з кадрами, опублікованими 12 – 13 листопада, українські сили завдали удару по російській позиції на південь від Лук'янівського, ймовірно, вже після того, як російські війська спробували проникнути в цей район.

До слова, напередодні аналітики ISW повідомляли, що ворог нещодавно просунувся на північний схід від Лимана та провели інфільтраційні операції на північний схід і південний схід від міста. Водночас українські сили зберігають оперативну ініціативу на цій ділянці, попри тактичні переміщення росіян.