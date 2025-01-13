Росія захопила село на Покровському напрямку і просунулася у Торецьку: карти і звіт ISW 12 січня

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 12 січня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Російській армії вдалося просунутися на деяких напрямках та взяти під контроль одне село на Донеччині, однак більшість дії ворога безуспішні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті

Днями росіяни перетнули кордон Курської області із Сумською і просунулися на захід від Журавки. Також вони 12 січня продовжували наступальні дії в межах основного українського виступу, але не зробили жодного підтвердженого просування. ЗСУ зберігають позиції в Погребках, попри нещодавні заяви про захоплення населеного пункту російськими військами.

і просунулися на захід від Журавки. Також вони 12 січня продовжували наступальні дії в межах основного українського виступу, але не зробили жодного підтвердженого просування. ЗСУ зберігають позиції в Погребках, попри нещодавні заяви про захоплення населеного пункту російськими військами. На Харківщині 12 січня також продовжувалися наступальні дії, але успіхів ворог там не мав. Також 11 і 12 січня російські війська наступали у напрямку Козачої Лопані та у районі Вовчанська.

12 січня також продовжувалися наступальні дії, але успіхів ворог там не мав. Також 11 і 12 січня російські війська наступали у напрямку Козачої Лопані та у районі Вовчанська. Російські війська нещодавно незначно просунулися в Куп'янському напрямку в Петропавлівці, а також продовжували наступ в районі Голубівки, Дворічної, Синьківки, біля Піщаного, Степової Новоселівки, Загризового, Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Макіївки. Також був безуспішний штурм біля Борової та Вишневого.

в Петропавлівці, а також продовжували наступ в районі Голубівки, Дворічної, Синьківки, біля Піщаного, Степової Новоселівки, Загризового, Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки, Зеленого Гаю, Макіївки. Також був безуспішний штурм біля Борової та Вишневого. Російські війська 12 січня продовжували безуспішні наступальні дії на Лиманському напрямку біля Тернів, Зарічного та Серебрянського лісу.

біля Тернів, Зарічного та Серебрянського лісу. Ворог також продовжував наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Григорівки та Білогорівки, не досягнувши успіху.

в районі Григорівки та Білогорівки, не досягнувши успіху. Тривав наступ і на Часів'ярському напрямку , але жодного підтвердженого просування у росіян там немає. Дії велися біля самого Часового Яру, а також біля Білої Гори та Ступочок.

, але жодного підтвердженого просування у росіян там немає. Дії велися біля самого Часового Яру, а також біля Білої Гори та Ступочок. Росіяни просунулися у Торецьку , а саме в північно-західній частині міста. Наступальні дії велися біля самого Торецька, в районі Диліївки та Щербинівки.

, а саме в північно-західній частині міста. Наступальні дії велися біля самого Торецька, в районі Диліївки та Щербинівки. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку біля Нововасилівки. Також загарбники продовжували наступальні дії під самим Покровськом, біля Баранівки, Тарасівки, Новоолександрівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Нових Трудів, Зеленого, Звірового, Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Срібного, Ясенового, Котлиного.

біля Нововасилівки. Також загарбники продовжували наступальні дії під самим Покровськом, біля Баранівки, Тарасівки, Новоолександрівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Нових Трудів, Зеленого, Звірового, Удачного, Успенівки, Нововасилівки, Новоандріївки, Новоєлизаветівки, Срібного, Ясенового, Котлиного. Ворожа армія нещодавно просунулася на Курахівському напрямку. Окупанти нещодавно захопили Янтарне. Також вони продовжували наступ поблизу Шевченка, Дачного, Янтарного, Костянтинопольського, Костянтинополя, Нескучного, Нового Комара, Великої Новосілки.

Ситуація на фронті за 12 січня / Карти ISW