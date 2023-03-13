ЗСУ відбили 102 атаки, росіяни не можуть захопити Бахмут: карта бойових дій за 13 березня

Ситуація на фронті динамічна й ЗСУ продовжують відбивати спроби наступу окупантів поблизу Бахмута. Російські війська не полишають спроб захопити місто-фортецю.

Як наразі виглядає карта бойових дій аналізував 24 Канал. У Генштабі ЗСУ зранку 13 березня інформують, що метою Росії надалі залишається окупація України.

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Росія веде наступ на 5 напрямках

Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Карта бойових дій в Україні

Яка ситуація на напрямках

За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, і по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з РСЗВ.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам'янське.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Сіверськ і Спірне Донецької області.

Росіяни вели наступ в районі Дворічної: карта

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

Карта бойових дій в районі Бахмута

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка та Побєда.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області; Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка на Херсонщині та Тамарине і Очаків Миколаївської області.

Сили оборони вдарили по окупантах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено.Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.