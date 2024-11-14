Росіяни сконцентрувалися на двох напрямках на Донеччині, – Генштаб

Російська армія впродовж доби здійснила 151 бойове зіткнення. Найгарячішою ситуація лишається на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення за 13 листопада від Генерального штабу ЗСУ.

Цікаво Все більше партнерів України виступають за віддачу земель "в обмін на мир": WP назвало причину

Яка ситуація на фронті в Україні

У Генштабі зазначили, що за цю добу противник завдав 70 авіаційних ударів із застосуванням 115 керованих авіабомб (КАБів), 787 ударів дронами-камікадзе та майже 3 859 разів обстріляв позиції наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

За напрямками ситуація має наступний вигляд: