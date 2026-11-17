В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 16 листопада. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

Українські сили нещодавно просунулися на північний схід від міста Суми. 16 листопада російський "воєнкор" визнав, що українські сили повністю контролюють Юнаківку.

Українські військові нещодавно просунулися й на північний схід від Харкова. 15 листопада російський "воєнкор" опублікував карту, на якій визнав, що українські сили нещодавно просунулися в районі населеного пункту Вільча.

16 листопада росіяни заявили, що продовжували наступальні дії на північ від Великого Бурлука, проте ISW не виявив доказів, які б підтверджували просування російських сил.

Кілька ворожих "воєнкорів" та джерело, що висвітлює дії російського Західного угруповання військ, заявили, що російські сили продовжували наступальні дії на південь від Куп'янська та форсували річку Оскіл. Однак ISW не знайшов підтверджень того, що російські війська справді просунулися вперед.

Ситуація на фронті / ISW

15 і 16 листопада окупанти продовжували наступальні дії на північний схід і південний схід від Лимана, проте не просунулися, оскільки українські сили здійснили контратаки в цьому районі. Джерело, що висвітлює діяльність російського Західного угруповання військ, 16 листопада повідомило, що загальний темп російських наступальних операцій на Лиманському напрямку сповільнився. Кілька російських "воєнкорів" заявили, що російські війська завдають ударів по українській бойовій техніці, особовому складу, наземних роботизованих комплексах та наземних пунктах управління в районі Райгородка, намагаючись порушити українську логістику в цьому районі.

Українські сили нещодавно просунулися вперед або утримали позиції на схід від Слов'янська. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 15 листопада, російські війська завдали удару по українській позиції на південний схід від Пискунівки; це свідчить про те, що українські сили нещодавно просунулися в цьому районі або утримують там позиції.

Російські війська продовжують використовувати матеріали, змінені за допомогою штучного інтелекту (ШІ), щоб продемонструвати нібито просування Росії на Дружківському напрямку. Це є частиною їхньої когнітивної війни, спрямованої на створення враження про масштабні успіхи російських військ.

15 та 16 листопада російські війська продовжували наступальні дії в межах Костянтинівки та поблизу неї, проте не досягли успіхів, оскільки українські сили здійснили контратаки на захід від Костянтинівки, на західному березі річки Казенний Торець. 16 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що найзапекліші бої в районі Костянтинівки та в самому місті точилися приблизно в період із 9 по 16 листопада.

Окупанти продовжували наступальні дії на південь і південний захід від Добропілля 15 та 16 листопада, але не просунулися, оскільки українські сили перейшли в контратаку на південь від міста.

15 та 16 листопада українські сили продовжували контратаки на південний схід від Новопавлівки.

Російські війська продовжували наступальні дії на Олександрівському напрямку, проте просування не досягли.

Нещодавно російські війська здійснили операцію із проникнення на північний захід від Гуляйполя. Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 15 листопада, українські сили завдали удару по російській позиції на схід від Воздвижівки, ймовірно, після того, як там відбулася російська операція із проникнення.

Нещодавно російські війська здійснили операцію із проникнення в Оріхові, тоді як українські сили просунулися на захід від цього міста.

Нагадаємо, що у попередньому звіті аналітики ISW повідомляли, що українські сили просунулися на Новопавлівському напрямку, на межі Дніпропетровської та Донецької областей.