Росія не полишає спроб наступати одразу на кількох напрямках: огляд фронту від ISW

Російська армія продовжує наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. Однак на більшості напрямків ворог не може досягти суттєвих успіхів.

Інститут вивчення війни проаналізував ситуацію на полі бою.

Що відомо про ситуацію на різних напрямках фронту?

Харківський напрямок

За даними ISW, головною метою російського командування на півночі Харківської області залишається відтиснення українських сил від державного кордону. Кремль прагне сформувати так звану буферну зону вздовж Бєлгородської області та максимально наблизитися до Харкова, щоб місто опинилося в зоні досяжності ствольної артилерії.

13 та 14 липня російські війська здійснювали обмежені наступальні дії на півночі Харківщини, однак підтверджених успіхів не досягли. Водночас окремі російські військові блогери стверджують про просування в районі Чайківки, що на північний схід від Харкова, однак незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку російські війська продовжують наступальні дії, однак без територіальних успіхів.

Особливу увагу аналітики звернули на зміну російської тактики. За словами представника української бригади, яка воює на цьому напрямку, окупанти дедалі частіше використовують дощ, сильний вітер та інші несприятливі погодні умови для проникнення малими групами у сіру зону.

Водночас російська армія постає перед труднощами у забезпеченні своїх підрозділів. Через активну роботу українських безпілотників великі логістичні дрони практично не можуть діяти поблизу лінії фронту. Саме тому росіяни дедалі частіше застосовують FPV-дрони для доставки невеликих партій боєприпасів і продовольства.

На напрямку Борової ситуація також істотно не змінилася – усі російські атаки були безрезультатними.

Слов'янськ і Костянтинівка

На Донеччині ISW зафіксував окремі тактичні просування російської армії. Зокрема, аналітики вважають, що російські сили просунулися на південний схід від Слов'янська, оскільки українська присутність у районі Пазеного не фіксувалася протягом тривалого часу.

Також геолокаційні матеріали підтверджують нещодавнє просування окупантів у західній частині Костянтинівки. Однак українські військові проводять контратаки, намагаючись стабілізувати ситуацію.

Крім наземних атак, росіяни активно застосовують FPV-дрони. Зокрема, було зафіксовано удар по автозаправній станції у Краматорську.

Добропільський, Покровський і Новопавлівський напрямки

У районі Добропілля російські війська проводили наступальні операції протягом двох діб, однак підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Російські військові блогери повідомляють про просування поблизу Кучерового Яру та Вільного, однак ISW не має підтверджень цих заяв.

На Покровському напрямку окупанти також продовжували атаки без досягнення результатів.

Не змінилася ситуація і на Новопавлівському напрямку. Росіяни здійснювали штурми та застосовували керовані авіабомби ФАБ-250 по українських позиціях, однак просунутися не змогли.

Також без успіху завершилися наступальні дії на напрямку Олександрівки, де українські сили проводили контратаки.

Запорізький напрямок

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські війська також намагалися атакувати українські позиції. Усі ці спроби завершилися без змін лінії фронту.

Водночас українські військові продемонстрували новий приклад застосування сучасних технологій на полі бою. Один із підрозділів оприлюднив відео використання безпілотника, оснащеного великокаліберним кулеметом Browning M2, який працював у взаємодії з FPV-дронами.

Крім того, українські сили завдали удару по залізничному мосту поблизу окупованого Верхнього Токмака.

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Нагадаємо, окупований Крим, який Росія понад 10 років перетворювала на головний військовий форпост, стає однією з найвразливіших ділянок фронту. Україна системно завдає ударів по логістиці, військовій інфраструктурі та шляхах постачання, ускладнюючи утримання півострова.

На думку військових експертів, саме ситуація навколо Криму може суттєво вплинути як на подальший перебіг війни, так і на політичні позиції Володимира Путіна.