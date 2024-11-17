Найскладніше на Покровському і Курахівському напрямках: зведення Генштабу станом на 16 листопада

Сили оборони продовжують стримувати натиск російської армії на фронті. За минулу добу, 16 листопада, було зафіксовано 132 бойові зіткнення.

Напруженою залишається ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де Росія зосереджує основні наступальні зусилля. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на зведення Генштабу станом на 22:00 16 листопада.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку було 5 безуспішних російських штурмів поблизу Вовчанська та Стрілечої. Станом на вечір 16 листопада одна атака тривала. Ще 10 атак було зафіксовано на Куп'янському напрямку.

"Поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Кругляківка, Загризове підрозділи Сил оборони відбили 9 штурмів. Триває одне боєзіткнення", – повідомляли у Генштабі.

На Лиманському напрямку також було 10 атак поблизу населених пунктів Греківка, Макіївка, Чернещина, Твердохлібове, Терни. На щастя, ЗСУ всі атаки відбили.

"В Торецьку та в напрямку Щербинівки противник 7 разів намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку", – прозвітували військові.

На Покровському напрямку було 32 атаки біля Миролюбівки, Лисівки, Променя, Крутого Яру, Петрівки, Новоолексіївки та Пустинки, а одне боєзіткнення увечері 16 листопада ще тривало.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку було зафіксовано 25 ворожих атак, одна з яких увечері 16 листопада продовжувалася. Бої переважно тривали біля населених пунктів Нова Іллінка, Берестка, Новоселидівка, Вознесенка, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальнє, Катеринівка та Антонівка.

Ситуація на Курахівському напрямку: дивіться на карті

"14 разів противник штурмував передній край нашої оборони в районах Романівки, Сухих Ялів, Новодарівки, Трудового, Янтарного та Рівнополя на Времівському напрямку, 3 атаки тривають", – також писали у Генштабі.

Ще 4 рази росіяни безуспішно атакували позиції ЗСУ на Придніпровському напрямку.

А на Курщині Сили оборони України відбили 24 російські атаки.