Окупанти здійснили понад 100 атак за добу: зведення Генштабу за 18 травня
- В Україні за добу відбулося 130 бойових зіткнень, 54 авіаудари, 1098 дронів-камікадзе та майже 3700 обстрілів.
- Гаряча обстановка на різних напрямках фронту, де захисники відбивають численні атаки противника, знищуючи техніку та живу силу.
В Україні минула чергова доба війни з Росією. Окупанти вели наступи на більшості напрямків фронту та обстрілювали позиції Сио оборони. За день захисники взяли участь у 130 бойових зіткненнях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни завдали 54 авіаційних удари, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів.
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Яка ситуація на різних напрямках фронту
- На Харківському напрямку російська армія здійснила чотири атаки в районі Вовчанська. Також окупанти завдали авіаудару біля Колодязного та Кам’янки.
- На Куп’янському напрямку ворог двічі наступав у напрямку Нової Кругляківки, але отримав там відсіч.
- На Лиманському напрямку захисники відбили за добу 19 штурмів на свої позиції біля Твердохлібового, Копанок, Рідкодуба, Греківки, Торського та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Зараз на цьому напрямку триває два боєзіткнення.
- На Сіверському напрямку росіяни 6 разів атакували поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення ще триває.
- На Краматорському напрямку відбулися ворожі атаки в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили 6 атак.
- На Торецькому напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень. Ворог намагався вести штурм позицій Сил оборони в районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби. Два боєзіткнення тривають досі.
- На Покровському напрямку противник здійснив 44 атаки в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Українські бійці відбили 40 штурмів, а чотири бойові зіткнення продовжуються. Ворог завдав авіаударів по Попову Яру, Шевченку Першому, Сухому Яру, Новоукраїнці, Запоріжжі та Покровську.
На найгарячішому напрямку фронту захисники знищили за добу 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно. Також знешкоджені чотири автомобілі, засіб супутникового зв’язку, 8 місць укриття противника, 10 мотоциклів, міномет та п’ять БпЛА.
- На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаударів ворог завдав по Новодарівці та Бурлацькому.
- На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Гуляйполю.
- На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Новоандріївка опинилася під ударом ворожих КАБів.
- На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи хотіли просунутись вперед, але українські захисники відбили атаку. Під авіаударом опинилася Одрадокам’янка.
- На Курському напрямку за добу відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває досі. Противник скинув 32 керовані бомби та здійснив 196 артилерійських обстрілів.
Генштаб ЗСУ за вагомі досягнення відзначає воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 27 Печерського полку Національної гвардії України.