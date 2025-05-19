Окупанти здійснили понад 100 атак за добу: зведення Генштабу за 18 травня

В Україні минула чергова доба війни з Росією. Окупанти вели наступи на більшості напрямків фронту та обстрілювали позиції Сио оборони. За день захисники взяли участь у 130 бойових зіткненнях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни завдали 54 авіаційних удари, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку російська армія здійснила чотири атаки в районі Вовчанська. Також окупанти завдали авіаудару біля Колодязного та Кам’янки.

російська армія здійснила чотири атаки в районі Вовчанська. Також окупанти завдали авіаудару біля Колодязного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку ворог двічі наступав у напрямку Нової Кругляківки, але отримав там відсіч.

ворог двічі наступав у напрямку Нової Кругляківки, але отримав там відсіч. На Лиманському напрямку захисники відбили за добу 19 штурмів на свої позиції біля Твердохлібового, Копанок, Рідкодуба, Греківки, Торського та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Зараз на цьому напрямку триває два боєзіткнення.

захисники відбили за добу 19 штурмів на свої позиції біля Твердохлібового, Копанок, Рідкодуба, Греківки, Торського та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Зараз на цьому напрямку триває два боєзіткнення. На Сіверському напрямку росіяни 6 разів атакували поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення ще триває.

росіяни 6 разів атакували поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення ще триває. На Краматорському напрямку відбулися ворожі атаки в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили 6 атак.

відбулися ворожі атаки в районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили 6 атак. На Торецькому напрямку зафіксовано 6 боєзіткнень. Ворог намагався вести штурм позицій Сил оборони в районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби. Два боєзіткнення тривають досі.

зафіксовано 6 боєзіткнень. Ворог намагався вести штурм позицій Сил оборони в районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби. Два боєзіткнення тривають досі. На Покровському напрямку противник здійснив 44 атаки в районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Українські бійці відбили 40 штурмів, а чотири бойові зіткнення продовжуються. Ворог завдав авіаударів по Попову Яру, Шевченку Першому, Сухому Яру, Новоукраїнці, Запоріжжі та Покровську.

На найгарячішому напрямку фронту захисники знищили за добу 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно. Також знешкоджені чотири автомобілі, засіб супутникового зв’язку, 8 місць укриття противника, 10 мотоциклів, міномет та п’ять БпЛА.

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаударів ворог завдав по Новодарівці та Бурлацькому.

оборонці відбили 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаударів ворог завдав по Новодарівці та Бурлацькому. На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Гуляйполю.

росіяни наступальних дій не проводили, проте завдали авіаудару по Гуляйполю. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Новоандріївка опинилася під ударом ворожих КАБів.

українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Новоандріївка опинилася під ударом ворожих КАБів. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи хотіли просунутись вперед, але українські захисники відбили атаку. Під авіаударом опинилася Одрадокам’янка.

ворожі підрозділи хотіли просунутись вперед, але українські захисники відбили атаку. Під авіаударом опинилася Одрадокам’янка. На Курському напрямку за добу відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває досі. Противник скинув 32 керовані бомби та здійснив 196 артилерійських обстрілів.

Генштаб ЗСУ за вагомі досягнення відзначає воїнів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та 27 Печерського полку Національної гвардії України.