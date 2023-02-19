В окупантів проблеми з С-300, а у Криму назріває бунт: головне від Генштабу

Збройні Сили України продовжують нищити російського ворога. Однак окупанти не зупиняються і за минулу добу знову завдали ударів по мирних територіях.

Так, за минулу добу загарбники завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів, з них – по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Де ворог намагається наступати

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Скільки атак відбили українські воїни

За минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна – Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

Яка нині ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.

противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.

противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них – Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це – Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

противник здійснив артилерійські обстріли районів 16 населених пунктів. Зокрема це – Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.

В окупантів – проблеми з С-300

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, у ворога виникли проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів. Так, через передчасний вихід з ладу модернізованих зенітних ракетних систем С-300 та неможливість оперативно доставити бойові компоненти і провести регламентне обслуговування техніки в бойових умовах, ЗРК доводиться відправляти на заводи-виробники в Росію.

У Криму родичі мобілізованих звернулися до міноборони Росії

У тимчасово окупованому Криму родичі мобілізованих масово звертаються до міноборони Росії через порушення прав військовослужбовців. Основними причинами стали:

відсутність ротацій та відпусток понад 6 місяць та будь-яких їх перспектив у наступні 2 – 3 місяці;

незадовільне харчування та санітарно-гігієнічні умови, через що родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі;

використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – рядовому та сержантському складу пропонуються короткострокові відпустки за хабар у 1 000 доларів.

Зауважимо, що міністерство оборони Росії на звернення громадян ніяк не реагує.

ЗСУ нищать російських загарбників

Наша авіація протягом доби завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Окрім цього, сили протиповітряної оборони за добу збили 2 крилаті ракети типу "Калібр", а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, що загальна кількість ліквідованих ЗСУ окупантів становить 142 270. Втрати у техніці: