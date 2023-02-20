ЗСУ потужно приземлили Су-25 і 2 дрони-камікадзе: головне з Генштабу
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують бити та намагатися знищити інфраструктуру України. Однак Збройні Сили завдають ударів у відповідь, а загарбники – зазнають великих втрат та відступають.
Минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Також здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені та жертви.
Цікаво Один танк приїхав рятувати інший: ЗСУ показали, як з повітря спопеляють ворожу бронетехніку
ЗСУ потужно відбивають атаки окупантів
Наші захисники лише за минулу добу відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.
Що нині відбувається на фронті
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.
- На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької.
- На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.
Тиск на мирних людей
На Херсонщині окупанти облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання українців, яких підозрюють у співпраці із ЗСУ та за проукраїнську позицію.
Українські воїни завдають ударів по загарбниках
Наша авіація минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах ворога.
Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотники типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3".
Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню ворога.
Нагадаємо, втрати російських окупантів вже майже досягли 143 тисячі живої сили. Втрати у техніці:
- танків – 3 310;
- бойових броньованих машин – 6 545;
- артилерійських систем – 2 327;
- РСЗВ – 469;
- засобів ППО – 243;
- літаків – 298;
- гелікоптерів – 287;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016;
- крилатих ракет – 873;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196;
- спеціальної техніки – 224.