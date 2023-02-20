ЗСУ потужно приземлили Су-25 і 2 дрони-камікадзе: головне з Генштабу

Російські окупанти продовжують бити та намагатися знищити інфраструктуру України. Однак Збройні Сили завдають ударів у відповідь, а загарбники – зазнають великих втрат та відступають.

Минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 25 авіаційних ударів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Також здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є поранені та жертви.

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ЗСУ потужно відбивають атаки окупантів

Наші захисники лише за минулу добу відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.

Що нині відбувається на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині.

ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Запсілля і Покровка – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

обстрілів зазнали Васюківка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник застосував армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької.

вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки - Запорізької. На Херсонському напрямку вогневого впливу зазнали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків на Миколаївщині. Постраждали мирні люди.

Тиск на мирних людей

На Херсонщині окупанти облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання українців, яких підозрюють у співпраці із ЗСУ та за проукраїнську позицію.

Українські воїни завдають ударів по загарбниках

Наша авіація минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, 7 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще 2 удари – по інших важливих об’єктах ворога.

Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотники типу "Орлан-10" та 2 дрони-камікадзе типу "Ланцет-3".

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню ворога.

Нагадаємо, втрати російських окупантів вже майже досягли 143 тисячі живої сили. Втрати у техніці: