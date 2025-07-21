Атаки на позиції та масовані обстріли: зведення Генштабу за 21 липня

Російська армія продовжує атаки по лінії фронту та цивільних містах і селах України. На передовій тривають обстріли та ворожі наступи.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. За добу російські та українські війська здійснили 139 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на фронті станом на вечір 21 липня?

Росіяни не зупиняють обстріли та завдали одного масованого удару 24 ракетами та 45 авіаційних ударів по населених пунктах та позиціях Сил оборони.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках захисники зупинили 11 атак росіян, ще одне боєзіткнення досі триває. По району окупанти завдали чотири авіаційні удари та 177 артилерійських обстрілів.

і захисники зупинили 11 атак росіян, ще одне боєзіткнення досі триває. По району окупанти завдали чотири авіаційні удари та 177 артилерійських обстрілів. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові стримали чотири атаки росіян в районах Вовчанська, Кам’янки, Строївки та Кутьківки. Одне боєзіткнення ще триває.

напрямку українські військові стримали чотири атаки росіян в районах Вовчанська, Кам’янки, Строївки та Кутьківки. Одне боєзіткнення ще триває. На Куп’янському напрямку відбулося 6 атак ворога в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

відбулося 6 атак ворога в районах Голубівки, Куп’янська, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю. На Лиманському напрямку українські військові зупинили 18 штурмових дій противника поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. На цьому напрямку наразі триває три боєзіткнення.

українські військові зупинили 18 штурмових дій противника поблизу населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Торське та у напрямку населених пунктів Серебрянка, Середнє, Шандриголове, Григорівка. На цьому напрямку наразі триває три боєзіткнення. На Сіверському напрямку відбулося три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного.

відбулося три наступальні дії в районі Серебрянки, Верхньокам’янського та Переїзного. На Краматорському напрямку захисники зупинили 6 спроб ворога, який намагався просунутися поблизу Білої Гори та у бік Предтечиного.

захисники зупинили 6 спроб ворога, який намагався просунутися поблизу Білої Гори та у бік Предтечиного. На Торецькому напрямку окупанти провели 9 штурмів позицій українських оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

окупанти провели 9 штурмів позицій українських оборонців в районах Диліївки, Романівки, Олександро-Калинового, Новоспаського та в бік Катеринівки й Плещіївки. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога. На Покровському напрямку ворог здійснив 43 наступи. Росіяни були активні біля населених пунктів Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове в бік Новоукраїнки, Покровська, Дачного, Мирнограда, Маяка. Дотепер триває два боєзіткнення.

Сили оборони за добу знешкодили 81 окупанта, з яких 46 були вбиті. Українські воїни знищили 5 БпЛА та ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку наші воїни відбили 9 атак поблизу Зірки, Піддубного, Мирного, Дачного та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. Чотири боєзіткнення досі триває.

наші воїни відбили 9 атак поблизу Зірки, Піддубного, Мирного, Дачного та в бік населених пунктів Олександроград, Воскресенка. Чотири боєзіткнення досі триває. На Оріхівському напрямку вороги тричі наступали на позиції українців у районі Кам’янського, але ворожий натиск вдалося зупинити. На цьому напрямку ворожа авіація завдала ударів по Степногірську.

вороги тричі наступали на позиції українців у районі Кам’янського, але ворожий натиск вдалося зупинити. На цьому напрямку ворожа авіація завдала ударів по Степногірську. На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення з окупантами в бік населеного пункту Придніпровське, однак воно було безрезультатне.

Генеральний штаб відзначає воїнів 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти ВМС за успішне виконання бойових завдань на передовій.