Росіяни готуються до наступів на щонайменше 3 напрямках, – Трегубов
Російська армія готується до наступальних дій на кількох напрямках. Ворог активізував перегруповування у північно-східних регіонах України.
Про це 22 березня в етері телемарафону повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Де готується наступати Росія?
За словами Трегубова, зараз не фіксується надто активних дій. Водночас на окремих ділянках російські військові активізували підготовку до можливих наступів.
Станом на зараз спостерігаються активні спроби росіян до перегрупування, до підготовки наступів на низці наших відтінків, як то Великобурлуцький, Куп'янський, неофіційний Борівський і низка інших,
– пояснив речник Угруповання об'єднаних сил.
Трегубов додав, що зокрема на Сумщині фіксують підвищену активність армії Росії. Там вона прагне відновити свій наступальний потенціал, щоб атакувати найближчим часом.
Основні цілі російських військ, за словами Трегубова – встановити контроль над Лиманським напрямком, а також створити "зону контролю" вздовж державного кордону.
Що відбувається на фронті?
Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що росіяни зазнають великих втрат під час наступів, а просування в них мізерні. За його словами, якщо в перші дні ворог не просунувся, то такий наступ навряд чи буде успішним.
В ISW проаналізували, що останніми днями бої тривають біля Вовчанська та Куп'янська. Там ЗСУ змогли дещо просунутися. Також успіхи мають на Донеччині.
Аналітики припускають, що російські війська не зможуть прорвати основну лінію оборони на Донеччині у 2026 році. Вони можуть мати незначні успіхи ціною своїх втрат.