У ворога було декілька незначних просувань, але більшість його наступальних дій завершилася невдало. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
23 квітня, 07:20
Росія просунулася на Курському та Торецькому напрямках: огляд та карти ISW за 22 квітня
Основні тези
- Російські війська просунулися на Курському та Торецькому напрямка.
- 22 квітня продовжувалися бої й на інших напрямках, зокрема у Сумській, Харківській та Запорізькій областях, де підтверджених просувань не було.
- ЗСУ могли успішно контратакувати на декількох напрямках.
В Інституті вивчення війни увечері 22 квітня опублікували звіт щодо ситуації на фронті. Аналітики також оновили карти бойових дій.
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Яка ситуація на фронті
- Російські війська нещодавно просунулися у Курській області вздовж шосе 38H-609 Суджа – Гуєво на південь від Олешні, тривали бої під Горналом.
- Також тривали бої 22 квітня на північному заході Бєлгородської області. Росіяни стверджували про атаки ЗСУ поблизу Поповки та Демидівки, а також, що українські війська утримують позиції на околицях Поповки.
- 22 квітня Росія продовжила наступ на півночі Сумської області, а саме на північ від Юнаківки та вздовж лінії Володимирівка – Біловоди – Басівка, але підтверджених просувань немає.
- Російські війська також продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області, просувань також немає. Відомо, що 21 і 22 квітня вони атакували біля Липців і Вовчанська.
- Окрім того, 22 квітня російська армія продовжила наземні атаки на Куп'янському напрямку поблизу Кам’янки, Малої Шапківки, Кіндрашівки, Петропавлівки, Борової, але підтверджених просувань немає.
- 22 квітня ворог продовжував наступ у напрямку Борової на Ізюмському напрямку, а також в районі Загризового, Нової Кругляківки, Надії, Новосергіївки, Ольгівки та Греківки, але також безуспішно. Водночас росіяни скаржилися на контратаку ЗСУ поблизу Надії.
- Загарбники продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку в районі Новомихайлівки, Рідкодубів, Мирного та Колодязів, а також у напрямку Зеленої Долини, Нового Миру і на схід від Лиману біля Торського, але безуспішно.
- Продовжувалися наступальні дії ворога й на Сіверському напрямку в районі Григорівки, Верхньокам'янського та Переїзного, але просувань немає.
- 22 квітня російські війська продовжували наступальні дії на Часівярському напрямку, а саме біля самого Часового Яру, Маркового, Васюківки, Білої Гори та Ступочок, але підтвердженого просування також не зробили.
- Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, демонструють, що нещодавню присутність ворога біля породного відвалу на північ від Торецька. 21 і 22 квітня він наступав біля самого Торецька, в районі Дачного, Диліївки, Дружби, Щербинівки, Петрівки, Романівки і Сухої Балки.
Ситуація на фронті / Карти ISW
- 22 квітня окупанти також продовжили наступальні дії на Покровському напрямку біля Малинівки, Тарасівки, Березівки, Водяного Другого та Старої Миколаївки, Променя, Єлизаветівки, Новоторецького, Олександрополя, Миролюбівки, Сухого Яру, Лисівки, Звірового, Удачного, Леонтовичів, Котлиного, там підтверджених наступів немає. Водночас росіяни стверджували, що ЗСУ контратакували біля Шевченка, Удачного, Звірового та Піщаного.
- Росія наступала й на Новопавлівському напрямку в районі Успенівки, Новоолександрівки, Преображенки, Котлярівки, Надіївки, Троїцького і на Горіхове, але підтверджених просувань там немає. Водночас російські мілблогери писали, що ЗСУ контратакували біля Троїцького та Богданівки.
- 22 квітня окупанти також продовжували наступ на Курахівському напрямку в районі Андріївки, Олексіївки, Костянтинополя, Багатиря, Новосілки, Розливу та Одрадного, але не просунулися й там. Росіяни скаржилися на контратаку ЗСУ на схід від Багатиря.
- Російські війська продовжували наступ на Великоновосілківському напрямку біля Привільного, Вільного Поля, Новополя, але також не просунулися.
- 22 квітня російські війська продовжували наступальні дії на Запорізькому напрямку біля Малої Токмачки, Новоданилівки, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Малих Щербаків, але не просунулися.
- Російські війська 21 і 22 квітня також проводили обмежені наземні наступи на Дніпровському напрямку, але не просунулися там також.