ЗСУ знищили понтонну переправу ворога та відправили на брухт станцію РЕБ: головне від Генштабу

Триває 607 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом цього дня відбулось 38 бойових зіткнень.

Окупанти завдали 1 ракетного та 52 авіаційних ударів, а також здійснили 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільних.

Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки й інша цивільна інфраструктура. Ситуація на Сході та Півдні України залишається складною.

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Що відбувалося на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів із території Росії, а також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж держкордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них:

Карповичі, Леонівка Чернігівської області;

Ободи, Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області;

Плетенівка, Бударки Харківської області.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Іванівки Харківської області. Окупанти завдали авіаційних ударів біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема:

Дворічна,

Петропавлівка,

Синьківка,

Іванівка,

Кислівка Харківської області.



Наші захисники відбивають ворожі атаки / Фото Генштабу ЗСУ

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога біля Надії Луганської області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва. Водночас від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них:

Невське, Білогорівка Луганської області,

Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили близько 10 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Кліщіївка, Андріївка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки та Нью-Йорка. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема:

Іванівське,

Кліщіївка,

Андріївка,

Курдюмівка,

Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів марні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке Донецької області. Сили оборони відбили близько 10 атак загарбників. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Орлівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них:

Керамік,

Степове,

Авдіївка,

Опитне,

Сєверне,

Первомайське Донецької області.



Триває 607 доба спротиву України окупантам / Фото Генштабу ЗСУ

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На Мар'їнському напрямку противник вів безрезультатні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар'їнки та Побєди Донецької області, де Сили оборони відбили понад 10 ворожих атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 10 населених пунктів, зокрема:

Красногорівка,

Георгіївка,

Мар'їнка,

Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Українські ж воїни відбили всі атаки ворога біля Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема:

Водяне,

Вугледар,

Пречистівка,

Золота Нива,

Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області. Ворог завдав:

авіаційних ударів у районах Новодарівки, Оріхова, Малої Токмачки, П'ятихаток Запорізької області,

артилерійських та мінометних обстрілів понад 25 населених пунктів, зокрема, Полтавки, Гуляйпільського, Роботиного, Малої Токмачки, Новоданилівки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали:

авіаційних ударів у районах населених пунктів Ольгівка, Львове, Тягинка, Микільське, Придніпровське Херсонської області,

артилерійських та мінометних обстрілів Дар'ївки, Зеленівки, Антонівки, Кізомиса Херсонської області та Солончаків Миколаївської області.

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Ворог зазнає втрат

Сили оборони України:

продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку,

наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку,

завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці,

виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та ще 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ знищили:

8 артилерійських засобів,

станцію РЕБ,

понтонно-мостову переправу ворога

уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.



ЗСУ завдають росіянам втрат / Фото Генштабу