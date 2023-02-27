Ворог риє протитанкові рови у Росії та перекидає на Луганщину строковиків, – Генштаб

Протягом доби 27 лютого росіяни завдали 8 ракетних та 28 авіаційних ударів, 12 з них – іранськими ударними дронами типу "Шахід-136". Також вони здійснили понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля загарбники зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Також вони збільшують чисельність особового складу.

За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію Луганської області перекинули до 200 військовослужбовців строкової служби з Ростовської області. По всій території України зберігається загроза завдання ракетних ударів.

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Що відбувається на різних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не має суттєвих змін – захисники не фіксують формувань наступальних угруповань окупантів.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни здійснюють інженерне обладнання місцевості, зокрема риють протитанкові рови. Окрім цього, протягом доби загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів:

Хрінівка, Єліне Чернігівської області;

Будівельне, Гірки, Атинське, Волфине, Павлівка, Степок Сумської області;

Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори, Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти провели декілька марних наступальних дій. Зокрема, в напрямку населених пунктів Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне і Виїмка Донецької області. Також вони здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка, Табаївка Харківської області;

Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області;

Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Залізнянське, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка та Озарянівка Донецької області.



Сили оборони відбивають атаки ворога / Фото Генштабу ЗСУ

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На Авдіївському та Шахтарському напрямках ворог продовжує атакувати позиції українських військ. Також окупанти здійснили:

декілька безрезультатних атак в напрямку Кам'янки, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області;

артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Нетайлове, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Богоявленка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Нескучне та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 17 населених пунктів, серед яких Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я Запорізької області.

Окрім цього, росіяни активно ведуть повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Для визначення позицій української артилерії вони розгорнули радіолокаційний комплекс "Зоопарк-1" в районі населеного пункту Степове.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали понад 20 населених пунктів Херсонщини, що розташовані на правому березі Дніпра. Зокрема, мовиться про Берегове, Берислав, Веселе, Тягинку, Антонівку та Херсон.



Захисники завдають окупантам втрат / Фото Генштабу ЗСУ

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Росія зазнає втрат

У Генштабі зазначили, що загарбники продовжують зазнавати втрат. Для надання медичної допомоги російським військовослужбовцям активно використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях.

Так, в населеному пункті Каланчак, на базі місцевої лікарні облаштовано військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. За наявною інформацією, медичний персонал – виключно росіяни,

– повідомили захисники.

Також окупанти продовжують здійснювати заходи з дискредитації Сил оборони України та залякувати жителів тимчасово захопленої частини Херсонщини. Росіяни вкотре обстріляли з мінометів житлові квартали населеного пункту Олешки та звинуватили в цьому ЗСУ.

Своєю чергою, авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші бійці за поточну добу знищили:

9 з 12 іранських ударних БПлА типу "Шахід-136",

1 дрон типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління,

район зосередження живої сили противника,

позицію протиповітряної оборони.



Українські воїни боронять державу / Фото Генштабу ЗСУ