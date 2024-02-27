Ситуація біля Авдіївки, спроби атак на Новомихайлівку: карта бойових дій 27 лютого

Вже 734 добу триває героїчна боротьба українського народу на всіх лініях фронту. Російські загарбники не полишають спроб наступати на всіх напрямках, однак ЗСУ дають гідну відсіч ворогу.

Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на Сході

НаСили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівка, Табаївка, та ще 20 атак противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Росіяни намагаються тиснути на Синьківку: дивіться на карті

Нанашими воїнами відбито 6 ворожих атак в районі населеного пункту Терни Донецької області. НаСилами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

Тиск на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На, ЗСУ відбито 19 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Напружена ситуація поблизу Авдіївки: дивіться на карті

Нав районі Новомихайлівки Донецької області ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ. Крім того, нашими захисниками відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда Донецької області. Наворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Обстановка на Півдні

НаСилами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Окупанти не полишають спроб атакувати Роботине: дивіться на карті

НаСили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Що відбувається на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА противника.

Наворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень біля кордону в Бєлгородській області.