Ситуація на фронті 29 березня: Генштаб ЗСУ опублікував розлоге зведення по напрямках
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Україна вже 34 добу дає рішучу відсіч російським окупантам. Станом на 12:00 29 березня досягти мети наступальної операції ворогу не вдалось.
Про це повідомили на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці. Оперативну інформацію щодо російського вторгнення по усіх напрямках – читайте далі.
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Ситуація на фронті 29 березня
У ворога є проблема з посиленням та ротацією своїх угрупувань. Лише у тихоокеанському флоті збройних сил Росії підрозділи комплектування, через відмову особового складу брати участь у війні проти України, не спроможні укомплектувати бодай одну батальйонно-тактичну групу.
Зафіксовано виведення окремих підрозділів збройних сил Росії з території Київської та Чернігівської областей. Водночас досі залишається висока загроза ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктур.
Що відбувається на низці напрямків
- На Волинському напрямку угрупування збройних сил Білорусі забезпечують прикриття свого державного кордону та здійснюють демонстративні дії.
- На Поліському напрямку ворог обмежується обстрілами артилерією, перегруповує наявні підрозділи та частково виводить свій особовий склад на територію Білорусі.
- На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об'єкти. У напрямку Броварів активних дій ворога не зафіксовано.
- На Слобожанському напрямку окупанти надалі застосовують авіацію і артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити місто Ізюм. Також тривають бої поблизу населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка та Тихоцьке. Ворог частково поновив сили, ввівши окремі підрозділи зі складу 1-ї танкової армії. Саме у боях під Харковом 200-а окрема мотострілецька бригада окупантів втратила 2 батальйонно-тактичні групи і командира бригади, полковника Дениса Курила. Зазначається, що втрати лише 200-ї бригади склали понад 1 500 особового складу.
- На Донецькому напрямку противник посилив вогневий вплив і активізував штурмові дії на більшості напрямків. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. При цьому основні зусилля окупанти концентрують на захопленні Попасної та Маріуполя, однак жодного успіху ворогу досягти не вдається.
- На Південнобузькому напрямку, під прикриттям артилерійського вогню, окупанти намагаються відновити боєздатність, поповнюють запаси боєприпасів та палива.
До слова, українські сили продовжують оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Окупантів стримують на усіх напрямках, а на окремих – відбувається витіснення ворога.
Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 29 березня: дивіться відео