Росія атакує біля Покровська та Торецька: карта фронту на 3 березня

Росі продовжує намагатись захопити нові українські території. Наші військові тримають оборону та роблять все можливе для того, аби стримати ворога.

Протягом минулої доби зафіксували 109 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться карту

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 3 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.

Що відбувається на Лиманському напрямку: дивіться карту

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири атаки у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та Олександро-Шультине.

Ворог атакував біля Часового Яру: дивіться карту

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки.

Ситуація біля Торецька: дивіться карту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.

На Покровському напрямку відбивали атаки: дивіться карту

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.

На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка загарбники здійснили два марні штурми позицій наших захисників.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців.

На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області наші оборонці відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійських обстріли, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 19 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.