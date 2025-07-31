Росіяни не припиняють тиск на Покровському та Лиманському напрямках, – Генштаб
- Російська армія продовжує атаки на українські позиції, зафіксовано 124 бойових зіткнення протягом доби.
- На Покровському напрямку українські війська знешкодили 88 окупантів та знищили кілька одиниць техніки.
- Українські оборонці відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Лиманському, Північно-Слобожанському, та Південно-Слобожанському напрямках.
Російська армія продовжує атакувати позиції українських військових, намагаючись вибити наших захисників звідти. Від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 липня.
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Що розповіли у Генштабі про ситуацію на фронті?
- На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 3 боєзіткнення тривають.
Від початку доби противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.
- На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.
- На Куп'янському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка.
- На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
- На Сіверському напрямку наші оборонці відбили 4 ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок.
Одне боєзіткнення триває.
- На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.
- На Торецькому напрямку росіяни 8 разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.
- На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 37 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.
Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п'ятдесят два – безповоротно. Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.
- На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував в районах населених пунктів:
Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три ворожі атаки тривають.
- На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
- Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Кам'янське та Малі Щербаки.
- На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.
- На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.