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24 Канал Новини України Росіяни не припиняють тиск на Покровському та Лиманському напрямках, – Генштаб
31 липня, 23:32
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Росіяни не припиняють тиск на Покровському та Лиманському напрямках, – Генштаб

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російська армія продовжує атаки на українські позиції, зафіксовано 124 бойових зіткнення протягом доби.
  • На Покровському напрямку українські війська знешкодили 88 окупантів та знищили кілька одиниць техніки.
  • Українські оборонці відбили численні атаки на різних напрямках, зокрема на Лиманському, Північно-Слобожанському, та Південно-Слобожанському напрямках.

Російська армія продовжує атакувати позиції українських військових, намагаючись вибити наших захисників звідти. Від початку цієї доби відбулося 124 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 липня.

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Що розповіли у Генштабі про ситуацію на фронті?

  • На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 3 боєзіткнення тривають.  

Від початку доби противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 7 атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.
  • На Куп'янському напрямку противник здійснив 3 наступальні дії в районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка.
  • На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.
  • На Сіверському напрямку наші оборонці відбили 4 ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок.  
    Одне боєзіткнення триває.
  • На Краматорському напрямку наразі зафіксовано 2 боєзіткнення. Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.
  • На Торецькому напрямку росіяни 8 разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.
  • На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 37 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п'ятдесят два – безповоротно. Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів.

  • На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував в районах населених пунктів:  
    Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три ворожі атаки тривають.
  • На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
  • Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Кам'янське та Малі Щербаки.
  • На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.
  • На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.