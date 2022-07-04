ЗСУ відбили штурми росіян на кількох напрямках: що відбувається на фронті

Триває 131 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ вкотре успішно відбили штурмові дії загарбників одразу у кількох гарячих точках.

Зокрема, росіяни безуспішно намагались йти штурмом на окремих напрямках Харківщини, Луганщини та Донеччини. Про актуальну ситуацію на фронті станом на 18:00 4 липня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Ситуація у гарячих точках 4 липня

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують гатити з артилерії по обласному центру та населених пунктах на півночі, північному сході та сході від міста. Зафіксовано також ворожий ракетний удар поблизу Петрівки.

Разом з тим українські захисники і захисниці жорстко зруйнували спробу штурмових дій окупантів у напрямку Соснівки та відкинули загарбників назад, на зайняті ними раніше позиції.

Намагаючись хоч якось порушити логістичне забезпечення українських підрозділів Сил оборони, противник здійснив дистанційне мінування неподалік населеного пункту Черкаські Тишки. На цьому напрямку триває контрбатарейна боротьба.

На Слов'янському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне становище. Завдали артилерійських обстрілів поблизу Долини, Дібрівного, Богородичного, Мазанівки, Сухої Балки, Краснопілля, Вірнопілля та Великої Комишувахи.

Крім того, Богородичне та Дібрівне постраждали від ракетних ударів противника. Загарбники ведуть штурмові дії у напрямку Мазанівки та мають там частковий успіх.

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На Донецькому напрямку ворог зосередив свої основні зусилля на вогневому ураженні позицій українських підрозділів, здійснював повітряну розвідку за допомогою "Орлан-10" поблизу Павлограда та Покровська.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали з танків та ствольної артилерії райони Білогорівки і Верхньокам'янського, завдали авіаційного удару неподалік Тетянівки. При цьому штурмові дії ворога у Білогорівці українські захисники та захисниці успішно відбили – загарбники були змушені відійти.

На Бахмутському напрямку зафіксовано вогонь противника зі ствольної артилерії поблизу Спірного, Берестового та Вершини. По останньому населеному пункту окупанти завдали ще й авіаційного удару.

Разом з тим наші воїни змусили ворога відійти після його наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС та безуспішної спроби вести розвідку боєм у напрямку околиць населеного пункту Берестове.

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Що відбувається на решті напрямків

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках ворог продовжував гатити із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії розмежування. Зафіксовано авіаційний удар противника по району населеного пункту Тернівка.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське, що у Сумській області.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін й далі не зазнала. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують фортифікаційне обладнання своїх оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.

Разом з тим в акваторії Чорного моря до ракетних ударів по об'єктах на території України готові три ворожі носії високоточної зброї. Загальний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".

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