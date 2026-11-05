Окупанти посилили штурми на Костянтинівському напрямку: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні операції на кількох ділянках фронту, однак 3 та 4 листопада не змогли досягти підтверджених просувань на більшості напрямків. Найінтенсивніші штурми зафіксували поблизу Костянтинівки, де противник атакував 24 рази за два дні.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Костянтинівський напрямок

Найбільшу активність російські війська проявили в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 3 та 4 листопада противник здійснив 24 штурми на Костянтинівському напрямку – це найбільша кількість атак серед усіх ділянок фронту за цей період.

ISW також зафіксувала ознаки закріплення російських військ на північному заході Костянтинівки. Крім того, геолокаційні відео свідчать про нещодавню спробу проникнення російських військових у цей район.

Сумський напрямок

На півночі Сумської області російські війська 3 та 4 листопада продовжували наступальні дії, зокрема в напрямку Миропілля. Підтверджених просувань противника не зафіксували, а українські військові контратакували на північний схід від Сум.

Харківський напрямок

На північному сході від Харкова російські військові намагалися проникнути на українські позиції. ЗСУ завдали удару по позиціях окупантів у північно-східній частині Покаляного. Також російські війська атакували на північ від Великого Бурлука, однак доказів їхнього просування не виявлено.

Куп'янський і Боровський напрямки

На північ від Куп'янська російські війська зосередили наступальні дії, намагаючись форсувати річку Оскіл і просуватися на захід. Однак 3 та 4 листопада вони не досягли підтверджених успіхів.

Без просування завершилися й російські атаки на Боровському напрямку, де українські сили контратакували на північний схід від Борової.

Лиманський напрямок

У районі Зарічного на північний схід від Лимана триває боротьба за контроль над населеним пунктом. Джерело, пов'язане із Західним угрупованням військ Росії, заперечило заяви про повний контроль окупантів над селом і назвало його спірною "сірою зоною". Зараз російські військові намагаються закріпитися в населеному пункті.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, осінні тумани та дощі ускладнюють роботу української безпілотної розвідки, чим намагаються скористатися російські військові. Через погану видимість окупантам легше приховувати переміщення штурмових груп і проникати глибше в українські позиції.

Як розповів в ефірі 24 Каналу командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов із позивним "Перун", для стримування таких атак недостатньо покладатися лише на дрони, адже оборона має бути комплексною. Важливу роль відіграють підготовка піхоти, артилерія, інженерні загородження та злагоджена взаємодія підрозділів.

Філатов наголосив, що навіть якщо противник скористається туманом і зробить проходи в загородженнях, українські військові можуть відновити мінування після покращення видимості. Окремо командир відзначив роль бронетехніки, зокрема БТР-4Е та Bradley, у протидії російським штурмовим групам на мотоциклах.