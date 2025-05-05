Понад 140 боєзіткнень, росіяни атакують на Донеччині: зведення Генштабу за 5 травня

В Україні триває 1167 доба повномасштабного вторгнення, військові стримують натиск ворога, який намагається просунутися одразу на кількох напрямках. З початку доби 5 травня на фронті відбулося 146 бойових зіткнень.

Найгарячішою ситуація залишається на Покровському, Лиманському, Новопавлівському та Курському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 5 травня

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська.



ворог чотири рази атакував поблизу Вовчанська. На Куп'янському напрямку росіяни протягом дня п'ять разів намагалися просунутися до позицій українських військ у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки; українські підрозділи відбили чотири атаки, триває бій.



росіяни протягом дня п'ять разів намагалися просунутися до позицій українських військ у районі населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Новоосинового і Глушківки; українські підрозділи відбили чотири атаки, триває бій. На Лиманському напрямку ворог 30 разів атакував в районах населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Українські воїни зупинили 26 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі.



ворог 30 разів атакував в районах населених пунктів Надія, Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне та в напрямку Зеленої Долини. Українські воїни зупинили 26 атак загарбників, ще шість боїв тривають досі. На Краматорському напрямку українські захисники відбили три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.



українські захисники відбили три атаки противника в районі Курдюмівки та в напрямку Білої Гори. На Торецькому напрямку ворог провів шість наступальних дій на позиції українських військ у районах Торецька, Кримського та Озарянівки.



ворог провів шість наступальних дій на позиції українських військ у районах Торецька, Кримського та Озарянівки. На Покровському напрямку ворог від початку доби 48 разів намагався вклинитися в оборону в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка; наразі триває 11 боєзіткнень.



ворог від початку доби 48 разів намагався вклинитися в оборону в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка; наразі триває 11 боєзіткнень. На Новопавлівському напрямку за добу українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар, Рівнопіль, Бурлацьке, Костянтинопіль та в напрямку Одрадне та Багатир, ще п'ять боєзіткнень тривають досі.



за добу українські воїни вже відбили 15 атак окупаційної армії в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар, Рівнопіль, Бурлацьке, Костянтинопіль та в напрямку Одрадне та Багатир, ще п'ять боєзіткнень тривають досі. На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення залишається незавершеним.



в районі населеного пункту Високе, Сили оборони відбили шість ворожих атак, ще одне боєзіткнення залишається незавершеним. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 14 атак противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та в напрямку Новоандріївки й Новоданилівки.



українські захисники відбили 14 атак противника поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та в напрямку Новоандріївки й Новоданилівки. На Курському напрямку триває три боєзіткнення, загалом за добу російські окупанти здійснили 18 спроб просунутись вперед.

У Генштабі ЗСУ додали, що протягом доби ворог завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, випустивши дві ракети та 138 керованих авіабомб. Також росіяни застосували 1176 дронів-камікадзе та здійснили понад 4200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.